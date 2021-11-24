Как бы великие поэты агитировали за вакцинацию

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Владимир Маяковский

Шуми, распинайся, эпоха,

Чтоб слышало всё население:

Быть антиваксером плохо,

Привитым - более менее.

Здоровье своё не уроним

И не опозорим науку.

Нашу вакцину загоним

В руку!

В руку!

В руку!

Сергей Есенин

Ни тоски, ни горя, ни заботы.

Всё пройдёт как марево в саду.

Уже трижды «Спутником» уколотый

В Коммунарку я не попаду.

Ну и чтоб ничем не заразиться

Я теперь, подобно старикам,

Буду меньше шляться по столице

И, увы, ходить по кабакам.

Владимир Высоцкий

Товарищи мудрёные, упрямцы-антиваксеры!

Отсиживайтесь дома вы - и все дела (с концом).

Не нравятся вам спутники, не нравятся вам файзеры.

А чем тогда спасаться-то? Картошкой с холодцом?

Орать да агитировать в Фейсбуке тренируетесь,

Успев приличной публике порядком надоесть.

Ох, вы там доругатесь, ох, вы допротестуетесь,

Пока вас не отправят всех в палату номер шесть.

Александр Пушкин

Я вас привил. Рука с утра, быть может,

Совсем чуть-чуть поноет, поболит.

Но пусть она вас больше не тревожит.

Ведь это всё же лучше, чем ковид.

Я вас привил надёжно и успешно,

Совсем не претендуя на интим...

Я вас привил так искренно, так нежно,

Как дай вам Бог привитой быть другим.

Анна Ахматова

Ухватилась рукой за обивку

И, вглядевшись в осеннюю тьму,

Попросила мне сделать прививку

И всем телом прильнула к нему.

Он меня окатил всю (о, Боже!)

Своим взглядом холодным как лёд.

И, всё сделав, ушёл. Ну и что же?

Зато вирус теперь не возьмёт.