Как бы великие поэты агитировали за вакцинацию

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Шуми, распинайся, эпоха,
Чтоб слышало всё население:
Быть антиваксером плохо,
Привитым - более менее.
Здоровье своё не уроним
И не опозорим науку.
Нашу вакцину загоним
В руку!
В руку!
В руку!
Ни тоски, ни горя, ни заботы.
Всё пройдёт как марево в саду.
Уже трижды «Спутником» уколотый
В Коммунарку я не попаду.
Ну и чтоб ничем не заразиться
Я теперь, подобно старикам,
Буду меньше шляться по столице
И, увы, ходить по кабакам.
Товарищи мудрёные, упрямцы-антиваксеры!
Отсиживайтесь дома вы - и все дела (с концом).
Не нравятся вам спутники, не нравятся вам файзеры.
А чем тогда спасаться-то? Картошкой с холодцом?
Орать да агитировать в Фейсбуке тренируетесь,
Успев приличной публике порядком надоесть.
Ох, вы там доругатесь, ох, вы допротестуетесь,
Пока вас не отправят всех в палату номер шесть.
Я вас привил. Рука с утра, быть может,
Совсем чуть-чуть поноет, поболит.
Но пусть она вас больше не тревожит.
Ведь это всё же лучше, чем ковид.
Я вас привил надёжно и успешно,
Совсем не претендуя на интим...
Я вас привил так искренно, так нежно,
Как дай вам Бог привитой быть другим.
Ухватилась рукой за обивку
И, вглядевшись в осеннюю тьму,
Попросила мне сделать прививку
И всем телом прильнула к нему.
Он меня окатил всю (о, Боже!)
Своим взглядом холодным как лёд.
И, всё сделав, ушёл. Ну и что же?
Зато вирус теперь не возьмёт.