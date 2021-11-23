Хрупкая красавица из «Юноны и Авось» стала неузнаваема: актриса Елена Шанина разрыдалась на похоронах Гаркалина

68-летняя Елена Юрьевна, облаченная в траур, произнесла трогательную речь и заплакала. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

В Москве простились с Валерием Гаркалиным. Актер скончался в реанимации после комы. Причиной смерти артиста стала полиорганная недостаточность, вызванная сепсисом и септическом шоком. На фоне коронавируса у Гаркалина отказали все органы. Друзья, коллеги и поклонники проводили народного артиста в последний путь слезами, овациями и трогательными словами. Среди тех, кто пришел отдать дать уважения звезде "Ширли-мырли", была актриса Елена Шанина, известная главной ролью в культовом спектакле Ленкома "Юнона и Авось".

Прощание с Валерием Гаркалиным проходило учебном театре ГИТИСа. С 2002 года артист руководил мастерской факультета эстрады. К гробу с телом Гаркалина подошла и актриса Елена Шанина. 68-летняя Елена Юрьевна, облаченная в траур, произнесла трогательную речь и заплакала.

Кадр из телеспектакля "Юнона и Авось"

Звезда призналась, что дружила с Гаркалиым. Актриса отметила, что чувствует невосполнимую утрату и скучает по своему другу. "Люди думали, что у нас роман. И мы страшно гордились", - рассказала она .

При этом публика звезду не сразу узнала. Присутствующие шептались, что за годы хрупкая красавица сильно изменилась. Сейчас ее невозможно узнать. Когда-то Шанина полюбилась народу по роли Кончиты из пронзительного спектакля "Юнона и Авось".

Когда ей предложили главную роль, Шанина согласилась без всякого энтузиазма. "Я ничего хорошего не ждала от этой роли, - признавалась она. - Более того, мне тогда показалось, что там и играть-то особенно нечего". Но именно эта роль принесла ей по-настоящему оглушительный успех. Критики единодушно признали ее лучшей исполнительницей роли Кончиты.

Актеры Николай Карченцов и Елена Шанина в спектакле «Юнона» и «Авось» Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Ленкоме у нее случился бурный роман с Александром Збруевым. О том, что их связывают не только рабочие отношения, знали все. Проблема была в том, что Збруев был женат. Шанина родила от него дочь Таню. "Когда я поняла, что Саша не решится бросить жену, уйти из семьи, я его отпустила, о чем не жалею", - говорила Елена Юрьевна.