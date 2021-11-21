Юлия Меньшова сделала заявление об умершем в страшных муках Валерии Гаркалине

Юлия Меньшова. Фото: принтскрин видео.

Родные, близкие и друзья скорбят по умершему 20 ноября Валерию Гаркалину. Звезда фильма "Ширли-мырли" скончался на 68 году жизни. Артист долго и тяжело болел. Не секрет, что несколько лет назад он перенес комы, инфаркт, тяжелейшие операции на сердце. Но добил артиста коронавирус. Он сильно ударил по и без того слабому здоровью знаменитости. С октября Гаркалин лежал в реанимации под аппаратом ЭКМО, его ввели в кому. Актер умирал в муках, от его легких ничего не осталось. Органы отказывали один за другим. Врачи несколько раз вытаскивали звезду с того света. Но в итоге чуда не случилось. Небесный театр принял еще одного большого актера - так отзываются об усопшем коллеги. Не осталась в стороне и Юлия Меньшова.

Юлия Меньшова близко знала Валерия Гаркалина. Ведь именно ее отец Владимир Меньшов в середине 90-х снял Валерия Борисовича в культовой ленте "Ширли-мырли". После выхода картины на экран молодой актер стал всенародным любимцем. В фильме Гаркалин сыграл четырех братьев-близнецов, которые никогда раньше не слышали друг о друге.

Валерий Гаркалин. Фото: Борис КУДРЯВОВ

"Как быстро они встретились… Горе огромное для всех, кто знал Валеру Гаркалина. Невероятного таланта актер. Бесконечной нежности и тонкости человек. Невыносимо больно…" - написала в блоге 52-летняя Меньшова.

Гаркалина публика обожала. Да и актерский цех его любил. Почитатели творчества и коллеги Валерия Борисовича не могут до конца поверить в случившееся. "Я в большом потрясении, горестном. Я думала, что он справится, конечно", - сокрушается Алена Хмельницкая.

А Нонна Гришаева и вовсе не смогла говорить. Слишком велико ее горе. "Это так тяжело, я… мне очень тяжело, простите, извините, я не могу", - сообщила артистка.

Валерий Баринов не только работал вместе с Гаркалиным, но дружил. "Это человек был на редкость добрый, светлый, знаете, редко это встречается среди актеров. Он всегда излучал какую-то доброжелательность и радость, таким он мне запомнился. Для меня это большая личная потеря», - сказал Баринов.

С Валерием Гаркалиным все желающие смогут проститься в Москве 23 ноября в здании ГИТИСа на Таганке, где с 2002 года Гаркалин руководил Факультетом эстрады.