Жена и один из сыновей погибшего от отравления топ-менеджера Мособлгаза пришли в сознание

Мама мальчиков и один из сыновей переведены из реанимации в обычную палату. Фото: Александр ГЛУЗ

Уже в ближайшие дни следователи планируют опросить 34-летнюю Аллу Егорову, супругу умершего при загадочных обстоятельствах топ-менеджера Мособлгаза Кирилла Егорова. Спустя почти неделю после трагических событий, во вторник, 23 ноября, женщина пришла в сознание и вот-вот с разрешения врачей сможет дать показания.

Напомним, как развивались события. 15 ноября супруги с двумя пятилетними сыновьями-близнецами вернулись из Египта. Еще на отдыхе все четверо получили пищевое отравление. От диареи и рвоты решено было лечиться дома. Из аэропорта Егоровы приехали в свой двухэтажный коттедж в Домодедовском районе Московской области. Утром следующего дня, 16 ноября, родственники Егоровых позвонили в службу спасения и сообщили о том, что супруги перестали отвечать на телефонные звонки. Двери загородного дома вскрыли. К моменту приезда спасателей Кирилл Егоров был уже мертв. Его жену и двоих сыновей, которые были без сознания и в крайне тяжелом состоянии, госпитализировали.

Первое время основной причиной смерти считали загадочное египетское отравление. Эту версию подпитал и тот факт, что симптомы кишечного расстройства были и у друзей Егоровых, которые отдыхали с ними в одном отеле. Но позже оказалось, что виной трагедии совсем другое отравление.

- Причиной смерти мужчины стало отравление угарным газом, - сообщила kp.ru Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области.

По предварительным данным, все тот же угарный газ стал причиной отравления супруги и сыновей погибшего. Врачи вытащили всех троих буквально с того света. Правда, пока угроза жизни одного из мальчишек сохраняется.

- Мама мальчиков и один из сыновей переведены из реанимации в обычную палату. Еще один ребёнок по-прежнему находится в тяжелом состоянии, - сообщил kp.ru собственный источник в экстренных службах.

Тем временем в доме Егоровых продолжаются следственные действия. Пока не ясно, что же привело к трагедии: неисправность газового котла, которым отапливался дом, или забившийся дымоход.

- Для установления причин случившегося назначены экспертизы, - добавили в Подмосковном Следственном комитете.

Извеcтно, что дом супруги купили три года назад. На тот момент в нем уже был установлен современный газовый котел. На время отпуска отключать газ в доме Егоровы не стали.