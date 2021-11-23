Отменим ЕГЭ - получим 10 экзаменов, поступление по блату и столичные вузы только для москвичей

Ученица перед началом единого государственного экзамена (ЕГЭ) по информатике в школе. Фото: Мария ЛЕНЦ

Прямая цитата из выступления главы СК Александра Бастрыкина на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека»:

- Давайте возродим советскую школу образования. Она была лучшей в мире, это все признавали всегда, и на это должны быть направлены наши законодательные предложения. Отменить ЕГЭ... Это просто пытка какая-то для молодежи!

За последние две недели это не первое заявление серьезных, уважаемых людей по поводу Единого госэкзамена. Ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий на Всероссийском съезде учителей, преподавателей математики и информатики заметил, что ориентированные на ЕГЭ школьники привыкают получать готовые ответы. А еще чуть раньше на пресс-конференции в РИА «Новостях» уже министр науки и высшего образования Валерий Фальков на замечание одного из участников о том, что в вузах продолжается критика болонской системы, парировал – надо еще раз присмотреться, в краткосрочной перспективе ее менять не будут. Значит, есть шанс, что в долгосрочной все-таки будет корректировка?

Понятно, что система бакалавр/магистр имеют косвенное отношение к ЕГЭ. Но это элементы предпринятой в 2000-х реформы системы образования страны. Прошло почти 20 лет. Реформа не удалась?

Как раз дальнейшей судьбе Единого госэкзамена была посвящена программа «Родительский вопрос» на Радио «КП», вышедшая в эфир в воскресенье, 21 ноября. Вместе с Нино Бугуловой, начальником управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора и заместителем руководителя департамента образования и науки Москвы Ильей Новокрещеновым мы разбирались какие могут быть последствия отмены ЕГЭ и возвращения к системе, привычной нынешним дедушкам и бабушкам.

Юридические вопросы

Просто корректировкой правил приема в вузы ЕГЭ отменить нельзя. 9 февраля 2007 года президент Владимир Путин подписал федеральный закон "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об образовании" и Федеральный закон "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" в части проведения Единого государственного экзамена". И с 2009 года ЕГЭ стал единственной формой выпускных экзаменов в школе и основной формой вступительных экзаменов в вузы. Таким образом и отменить ЕГЭ можно лишь в том случае, когда будет принят закон, отменяющий закон 2007 года.

- Мы знаем, что предложения об отмене ЕГЭ звучат не один год. Но законопроекта об отмене Единого госэкзамена как такового в Госдуму еще ни разу не поступало, —замечает Нино Бугулова.

Последствия для школьников

Но хорошо, давайте представим, что закон появился и ЕГЭ отменили. Мы возвращаемся… Ну, скажем, в 1985 год.

Итак, каждый выпускник-десятиклассник (тогда была десятилетка, если кто-то не помнит) сдает выпускные по шести или семи школьным предметам. Полноценные экзамены. А затем готовится к поступлению в вуз. Не в вузы, а в вуз. Потому что поступать можно было только в один вуз. У каждого вуза были свои сроки приемной кампании. И свои требования к абитуриенту. Медалист сдавал один экзамен и зачислялся, если получал пятерку, в противном случае продолжал сдавать еще три экзамена, как все.

- Вот мой пример, - вспоминает Илья Новокрещенов. - Когда я поступал на исторический факультет педагогического университета, мне достался на вступительном испытании вопрос, который в школе мы вообще не изучали. Шансы мои пройти вступительные испытания были вообще минимальными. Но я на первый вопрос дал очень хороший ответ и члены приемной комиссии с пониманием отнеслись ко мне.

Заместитель руководителя департамента образования и науки Москвы Илья Новокрещенов. Фото: mos.ru

Мало того, далеко не все вообще могли поступить в вуз – только 18-19 процентов выпускников школ имели шанс получить высшее образование. Мест в вузах было существенно меньше, чем сейчас.

Итак, возвращаемся в советские времена – шесть выпускных и четыре вступительных экзамена для поступления в университет. И далеко не у всех есть шанс поступить…

А сейчас можно разослать результаты ЕГЭ в пять вузов и ждать зачисления, даже не выезжая в город, где расположен университет. А в каждом вузе подать на десять направлений подготовки. И экзаменов нужно сдать максимум четыре. Это вместе с обязательными русским языком и математикой.

А еще можно подстраховаться и принять участие в олимпиадах. Если стал победителем и призером – в кармане льготы при зачислении. Решайте какая система гуманнее?

Перескочим на десятилетие ближе к нашему времени. В 90-х в столичные – московские и питерские вузы поступали преимущественно местные ребята – 75 процентов было столичных жителей, и только 25 процентов – абитуриенты из регионов. В последние годы соотношение прямо противоположное – 25 на 75. То есть ведущие вузы страны стали доступнее ломоносовым из провинции. И с точки зрения организации поступления (не нужно заранее ехать в вуз и месяц обивать его пороги), и с точки зрения подготовки к учебе – требования ко всем выпускникам единые и уровень подготовки школьников вполне сравним.

Кстати о том, что без репетитора из нужного вуза (еще хорошо бы, чтобы он был из приемной комиссии) поступить в ведущий вуз шансов практически не было – и говорить не стоит. Многие те времена помнят.

Угадайка?

Многие связывают ЕГЭ с «угадайкой», за которую его критиковали в первые, экспериментальные годы. Но ситуация давно изменилась. Нет уже вопросов части А с вариантами ответов.

- Приведу примитивный пример, - рассказывает Бугулова. - Мы выучили таблицу умножения и получаем задание – ответить сколько будет 5 х 5? И варианты ответов. Это та самая угадайка. В нынешнем ЕГЭ такого задания быть не может. А формулировка может быть такая: «В неделе пять рабочих дней. Сколько недель надо отработать, чтобы человек отработал 25 дней?» То есть жизненная история.

В ЕГЭ – и обязательных, и по выбору – давно уже остались только те задания, где школьник может показать свой уровень мышления, логики, соотнести школьные знания с практикой.

Объективные итоги: ректоры нескольких ведущих технических вузов мне говорили – последние пять-шесть лет приходит все более сильный, подготовленный первокурсник. Ребята действительно хорошо знают школьный курс естественнонаучных предметов.

Кругозор узкий

В чем, на мой взгляд, действительно проблема нынешней старшей школы и косвенно она связана с ЕГЭ – за два года до выпуска большинство старшеклассников сосредотачиваются на предметах, нужных для поступления в вуз. На остальную школьную программу они махнули рукой. В результате мы получаем узкого специалиста, который не знает географию не то, что собственной страны, даже своего региона. Не помнит даже ключевых исторических событий. Плохо ориентируется в биологии (антипрививочники, ау!), химии. Эти предметы заучивают, чтобы сдать школьной учительнице, а потом они выветриваются из головы, как тополиный пух к августу.

- Мы напрасно все проблемы образования привязываем к ЕГЭ, - комментирует Илья Новокрещенов. - Действительно есть у многих ребят недостаток общих энциклопедических знаний. Но это не связано с ЕГЭ. Это связано с тем, что у нас цифровая эпоха, у нас информации настолько много, что мозг человека старается защититься от этого потока и он вынужден приходить к так называемому клиповому мышлению. Но клиповое мышление и ЕГЭ не связаны между собой напрямую. Просто, может быть, действительно большой переход внутренний, интеллектуальный, психологический, который случился в конце 90-х в связи с ускорением процессов информатизации, совпал со временем с введением ЕГЭ. И нам как-то проще во всех бедах обвинить экзамен.

В общем, вот эту проблему - недостаток общекультурных, жизненных знаний, которые есть у современных школьников, нужно решать. Может быть серьезно менять методику преподавания в старшей школе, готовить учителей, учитывающих особенности развития нынешнего поколения.

- Многие в школе зависит от учителя, - напоминает Новокрещенов. - Обучения без мотивации не бывает. Если человек не понимает, для чего он учит что-то он и не будет учиться. Мы можем застращать его контрольными по всем предметам, пусть пишет с утра до вечера - и по истории, и по географии, независимо от того, что он собирается на физфак. Но это проблему не решит, если мы не ответим подростку на вопрос - а зачем он должен это выучить? Тогда весь процесс обучения станет более осмысленным. И тогда нам не потребуется вводить дополнительные экзамены, чтобы заставить изучить карту России.

Приблизить ЕГЭ к жизни

Несколько лет назад, когда в Москве особенно остро разгорелись споры о том нужен ли ЕГЭ, Департамент образования и науки Москвы предложил всем желающим – и родителям, и недовольным системой учителям самим сдать ЕГЭ. Для себя. Не афишируя полученные баллы. И многие увидели – ничего страшного в нем нет, как нет и той самой «угадайки».

- У меня есть предложение к Рособрнадзору - давайте мы и ректоров, преподавателей вузов пригласим на экзамен, - предложил Новокрещенов. - В Москве есть Центр независимой диагностики. Думаю, мы можем дать возможность любому представителю вуза сдать ЕГЭ по любому предмету и взглянуть изнутри и на процедуру экзамена, и на задания, которые в нем есть.