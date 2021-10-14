Рособрнадзор допустил отмену досрочного периода сдачи ЕГЭ в 2022 году из-за коронавируса

В Рособрнадзоре допустили отмену досрочного периода сдачи ЕГЭ в 2022 году из-за коронавируса Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев допустил, что в 2022 году отменят досрочный период сдачи ЕГЭ из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Он отметил, что в течение всех пандемии наблюдался рост заражаемости в октябре-ноябре, а также в конце марта и апреля. Досрочный период проходил как раз в это время.

- Здесь вопрос дискуссионный, и сейчас мы точно не можем ответить, будет он или нет, но если ситуация будет сохраняться такая, мы думаем, что все будет перенесено в одну волну летнюю, — сказал Музаев на пресс-конференции.

Он добавил, что формат сдачи ЕГЭ в следующем году будет определен в ближайшее время.

Ранее Анзор Музаев заявил, что ведомство не намерено вводить революционные изменения в Единый государственный экзамен (ЕГЭ), однако в период 2022 - 2024 годов нововведения появятся по всем предметам, за исключением информатики. Музаев также отметил, что все грядущие изменения относительно вопроса ЕГЭ будут вводиться достаточно плавно, чтобы не спровоцировать стресс родителям, ученикам и учителям.