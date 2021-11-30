Быстро, точно и наглядно: результаты переписи будут открыты для всех

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С 15 ноября в стране начался второй важнейший этап первой цифровой Всероссийской переписи населения — обработка данных, устранение дублирования и точный подсчет результатов.

Какие цифры получит Россия и когда? Об этом и других деталях переписи рассказали 15 ноября на пресс-конференции в Калининграде «Перепись – итоги первого этапа» представители руководства Росстата, правительства РФ, организаций — партнеров переписи.

Новые инструменты для информации

За счет цифрового сбора и анализа первые оперативные данные о численности жителей Росстат планирует опубликовать в конце января, и до конца 2022 года — полные итоги переписи.

По словам главы Росстата, работа на втором этапе будет сложная и многогранная, а СМИ смогут узнавать о ее деталях. Открытость и скорость получения информации — одна из особенностей цифровой переписи.

Под перепись сейчас создается отдельный интернет-ресурс, где будет публиковаться вся информация по итогам переписи в виде информационных витрин, в простом наглядном виде.

«Открытость данных — один из результатов цифровизации ведомств. Количество таких данных планомерно растет. Но остаются сложности с их поиском конкретным пользователем, бизнесом. Наша задача — создание удобных инструментов для доступа к информации, обратная связь с потребителем и запуск новых сервисов на основе открытых данных», — сообщил ранее на пресс-конференции в МИЦ «Известия» на тему «Открытые данные в России. Новые вызовы и задачи» директор Департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития России Василий Пушкин.

Что дальше?

«Наступившая эра цифровых технологий и внедрение новых принципов работы с государственными данными, в том числе сведениями о населении, внесут большие изменения в способы проведения переписи. Перепись-2030 будет кардинально другой и, в основном, базироваться на данных из государственных информационных систем, а сталкиваться с работой переписчика мы будем гораздо реже. Сквозная идентификация гражданина в системах такого рода позволит заменить не только всероссийскую перепись. Главная задача — облегчить людям жизнь и отказаться от повторного представление одной и той же информации разным ведомствам», — считает президент ЦСР Владислав Онищенко.