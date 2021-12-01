Искусство интеллекта

Главная заповедь создателей всех роботов: «Не навреди!» Фото: Shutterstock

Впору нам бы уже испытывать ужас: кажется, что вот-вот, совсем скоро компьютерные технологии сначала лишат землян бдительности, а потом поработят. И в конце концов убьют.

Но стоп! С самого начала технологический прогресс поделил нас на энтузиастов и скептиков. Против модерна во все времена выступали консерваторы, церковь и просто паникеры - без разницы, читаете ли вы древнеегипетские папирусы или современные полицейские протоколы, составленные на вандалов, снесших очередную вышку 5G. Так во всем мире, во все времена. Так, вероятно, будет всегда.

Давайте разберем несколько укоренившихся в головах мифов об искусственном интеллекте (в дальнейшем ИИ).

Миф 1. Он лишит нас работы

В начале XIX века по всей Англии митинговали луддиты - требовали прекратить внедрение машин в ткацкое дело. Потому что одна машина - это десяток живых ткачей. Значит, всех уволят. Закончилось все тем, что 17 зачинщиков казнили, несколько сотен сослали в Австралию, а освободившиеся рабочие руки направили на строительство железных дорог и в другие бурно развивающиеся отрасли. Так началась первая промышленная революция. Развитым цивилизациям понадобилось меньше ткачей, зато возник спрос на металлургов, химиков, машинистов… Через полвека рабочих стало катастрофически не хватать. Сейчас мы на волне четвертой промышленной революции. Все меньше токарей и фрезеровщиков, все больше айтишников и других специалистов, занятых в сфере цифровых сервисов. При этом нельзя сказать, что традиционные профессии будут исчезать. Они меняются. А если точнее, меняет их внедрение новых технологий. Посмотрите вокруг: мы заказываем товары в онлайн-магазинах, не стоим в очереди в банках, чтобы «просто спросить», врачи не сравнивают снимки КТ на глазок, и даже комбайнеры рулят уборкой урожая за пультом управления беспилотным комбайном, а не сидят в кабине. Все это стало возможным благодаря развитию технологий, связанных с ИИ.

Миф 2. Роботы нас поработят

Ну да, многие фантасты пытались показать нам будущее в мире роботов: со временем умные машины поймут, что главная их проблема - глупые люди, и ограничат нашу деятельность ради нашей же безопасности. Еще в 1960-е годы писатель Айзек Азимов вывел четыре закона робототехники. Главный в них - не навреди человеку. Сейчас развитые страны принимают законы, регулирующие ИИ. В России такой документ, разработанный нашими технологическими монстрами (Яндекс, VK, «Ростелеком» и еще порядка 20 компаний), появился буквально на днях - в конце октября. Это Кодекс этики искусственного интеллекта. И он гласит, что ни одна технология не должна приносить вред людям, их имуществу и окружающей среде. В нынешнем году кодекс для машин ввел и Китай.

В Евросоюзе подобный документ приняли в 2019 году. Это только последние и исключительно глобальные законы великих держав. А есть еще более конкретные нормативы по локальным вопросам. Например, касающиеся беспилотных автомобилей или использования персональных данных, которые мы оставляем в каждом магазине или соцсети. Так что четкие правила и контроль новых технологий дают нам уверенность в том, что главный здесь все-таки человек.

Миф 3. Все учесть он все равно не сможет

Все не может. Но ту задачу, которую в ИИ вложил разработчик, выполнит с максимальной точностью. Самый яркий пример: по данным Международной организации гражданской авиации, более 70% авиакатастроф происходят из-за «человеческого фактора» (если считать косвенную вину человека - до 90%). Еще чаще человек виноват в дорожно-транспортных происшествиях, технологических катастрофах, производственном травматизме… Потому что человек - это… человек. Он может устать, отвлечься или просто чего-то не знать или не успеть быстро принять верное решение. От повсеместного введения ИИ люди гибнуть не перестанут, но уровень безопасности точно вырастет. ИИ выполняет за человека не только рутинные операции, связанные, например, с быстрой и точной обработкой большого массива данных, но и заменяет рабочих в опасных производствах и геологоразведке в трудных климатических условиях. И не забываем о главной заповеди создателей всех роботов: «Не навреди!»

Миф 4. Нас просто хотят чипировать, чтобы за всеми следить и уничтожить личное пространство

Самая модная конспирологическая теория, для нее и тотальную вакцинацию придумали. Сделают укол и будут следить за нами. Включаем голову и зовем на помощь здравый смысл! Чип через иглу шприца? Вы серьезно? А вот грамотно пользоваться банковскими картами, мобильными телефонами и соцсетями многим стоит научиться. Не забывайте о правилах интернет-гигиены. Вовремя обновляйте антивирусы, устанавливайте сложные пароли, проверяйте доступ приложений к камере или микрофону и не выкладывайте всю свою подноготную в Фейсбук или ВКонтакте, чтобы показать, как круто вы живете.

Миф 5. Недоучки компьютерные игрушки клепают, а потом нам предлагают доверять им жизнь

На создание современных компьютерных игр тратятся десятки, а то и сотни миллионов евро и долларов. За эти деньги работают высококлассные специалисты - программисты, математики. Более того, некоторые вполне серьезные фирмы берут за основу своих компьютерных программ именно игры. В этой сфере давно нет места дилетантству - их деятельность сертифицирована, а без лицензии они на рынок и байт информации не впихнут.

Миф 6. Его нельзя привлечь к ответственности

Во всех нормативных документах четко прописывается: главную ответственность несет разработчик. Если только в суде он не докажет, что сбой произошел из-за неправильной эксплуатации. К тому же на нынешнем уровне развития технологий ИИ не принимает решений - пока он только помощник. Последнее решение всегда принимает человек.

ЦИТАТА В ТЕМУ

«Искусственный интеллект никогда не заменит человека... Невозможно отвергать, отрицать прогресс, этого никогда не было и никогда не будет, он необратим. Нужно научиться им управлять. Для этого нам нужно быть смелыми, компетентными и смотреть в будущее».

(Президент России Владимир ПУТИН.)

КСТАТИ

С помощью систем ИИ рабочих мест появится гораздо больше, чем сокращено. В последнем отчете World Economic Forum и ведущей международной консалтинговой компании McKinsey, специализирующейся на решении задач, связанных со стратегическим управлением, однозначный вывод: в ближайшие годы появится острая необходимость в 95 миллионах дополнительных специалистов.

ФУТУРОЛОГИЯ

Недавно в Россию приезжал один из виднейших исследователей ИИ мира - директор Google и футуролог Рэй Курцвейл. Он составил очередной прогноз развития событий. Приведем несколько фрагментов.

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