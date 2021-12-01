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Звезды1 декабря 2021 11:28

Вдова Градского беззвучно плакала на прощании: «Никто не ожидал, что Саша уйдет так рано!»

В Москве тысячи людей простились с народным артистом Александром Градским
Ирина ВИКТОРОВА
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Гроб с телом народного артиста вынесли из здания "Градский Холл" под аплодисменты.

Гроб с телом народного артиста вынесли из здания "Градский Холл" под аплодисменты.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Очередь в два ряда выстроилась утром 1 декабря перед входом в театрально-концертный зал «Градский Холл». Проститься с народным артистом Александром Градским пришли около двух тысяч человек. Впервые за пандемию на прощании с известным человеком собралось так много людей: внутрь пускают только в масках, проход ограничен – для того, чтобы не создавать толпу. Желающих было так много, что церемонию прощания пришлось продлить более чем на час – отведенных двух часов не хватило. Вдова решила: все, кто пришел должны дождаться своей очереди и зайти в «Градский Холл», которым руководил Александр Борисович.

К "Градский Холлу" пришли сотни желающих проститься с любимым артистом.

К "Градский Холлу" пришли сотни желающих проститься с любимым артистом.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Музыкант, композитор и поэт Александр Градский умер в нейрореанимации московской больницы. 72-летнеий Градский в сентябре переболел коронавирусом, после чего его состояние ухудшилось, и в конце ноября случился инсульт. Смерть артиста была неожиданной для родни и коллег.

На прощании в «Градский Холл» играла музыка – песни самого Александра Борисовича разных лет. На сцене – гроб народного артиста, вокруг много венков и цветов. На экране на сцене идет трансляция – кадры семейные и рабочие из жизни Александра Градского. Люди с цветами поднимаются на сцену – много гвоздик, есть белые хризантемы и розы.

Цветы в память об артисте.

Цветы в память об артисте.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Из знаменитостей приехали на прощание: Григорий Лепс, Александр Розенбаум, Леонид Агутин, Пелагея, Сергей Мазаев, Константин Эрнст, Лев Лещенко. На прощании с музыкантом его товарищи вспоминали, каким он был коллегой и другом.

Сергей Мазаев.

Сергей Мазаев.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Актер и режиссер, близкий друг мэтра Вадим Абдрашитов не стеснялся слез на прощании: «Умер мой мудрейший и талантливый друг. С большим вкусом во всем человек. Верный товарищ. Большая утрата для нашей компании – мы друзья с детства. Недавно виделись на выставке. Созванивались на днях. Никто не ожидал, что Саша уйдет так рано…»

На сцену к гробу с Градским люди несли гвоздики, розы и хризантемы. На экране шли кадры из фотоальбома музыканта.

На сцену к гробу с Градским люди несли гвоздики, розы и хризантемы. На экране шли кадры из фотоальбома музыканта.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Композитор и пианист Сергей Жилин: «Мы не предполагали, что так может случиться, было ощущение, что ему становится лучше. В нашей жизни не предполагается, что человек не сможет работать, и он работал до конца - ради музыки он делал все…».

Пелагея.

Пелагея.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Певец Лев Лещенко в зале прощания сказал такие слова: «Ушел человек, который своим творчеством определял эпоху… Он был грандиозным человеком. Я не буду перечислять все его заслуги - мы все о нем знаем. Сегодня Саша предстанет перед Господом. И с вершин он будет для нас ориентиром. Саша, дорогой! Это наша общая потеря! Низко кланяюсь перед твоим творчеством…»

Лев Лещенко сказал, что Градский останется ориентиром для коллег.

Лев Лещенко сказал, что Градский останется ориентиром для коллег.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Музыкант Леонид Агутин вспомнил, что если Александру Борисовичу не звонили коллеги по «Голосу», то он звонил сам и разговор затягивался на часик. Летом обсуждали работу в новом сезоне «Голоса». Агутин говорит, что слова и советы Градского всегда были ценными и важными: «Тяжело, когда старшие уходят и надо как-то за них…».

Леонид Агутин.

Леонид Агутин.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сын мэтра Даниил Градский помогал отцу в «Градский Холл». Это — государственное учреждение. На церемонии прощания сын Градского, в том числе сказал: «Этот театр он принадлежит городу, и у нас в стране есть тенденция — мы очень любим получать. А Александр Борисович еще очень любил отдавать. Он всегда говорил: Дань, ты отдай, отдай больше — и ты еще в 10 крат больше получишь. Такой его был принцип по жизни. Здесь много вложений чисто Александра Борисовича — не знаю, как это назвать альтруизм, благотворительность. Он жил этим местом. К примеру: каждый микрофон здесь куплен лично им и переведен на баланс. Мы не знаем, что будет дальше с этим местом. По всей видимости уже приняты какие-то решения. Не знаю, сможем ли сохранить дух этого места — в каждом сантиметре здесь дух Александра Борисовича. Не знаем сможем ли сохранить эту потрясающую труппу, потрясающих музыкантов. Этот уникальный свет, уникальнейшее творение великого Александра Градского». Во время этого выступления у гроба отца рядом с Даниилом стояла его родная сестра Мария.

Григорий Лепс на прощании с Градским.

Григорий Лепс на прощании с Градским.

Фото: Иван МАКЕЕВ

На улице поклонники Градского в очереди на прощание знакомятся друг с другом, кто-то обменивается телефоном, другие обещают переслать друг другу записи с неизвестными песнями мэтра. За порядком следят сотрудники полиции.

Прощание вместо двух часов шло три часа. Многие не разошлись и после, чтобы проводить музыканта аплодисментами.

Прощание вместо двух часов шло три часа. Многие не разошлись и после, чтобы проводить музыканта аплодисментами.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сергей Выльев пришел с переносной колонкой, где записаны песни Градского: «Странно, что на улице не играют песни Градского. А только внутри. Но я тоже выключил – может нельзя…»

Вячеслав более 20 лет в одной компании с Градским болел за футбольный клуб «Спартак» - болельщики пришли большой компанией: «Он говорил, что футболисты должны играть как по нотам. Мы знаем его с молодости. А вот дочь моя тоже пришла – по «Голосу» только узнала. Он пел раньше иначе, а его последняя песня на «Голосе» с Михаилом Озеровым – это иной посыл как прощание. Именно дочь стала инициатором прийти на прощание, и мы уже пожилые люди благодарны ей за такую инициативу».

Елена Сердюкова с мужем прилетели в Москву из Красноярска, чтобы проститься с Александром Градским: «Мы с юности слушаем его песни. Росли, взрослели и становились людьми под эту музыку». Также в очереди на прощание были люди с родины Градского – из Копейска Челябинской области группа взрослых людей, которые с молодости слушали музыканта.

Константин Эрнст.

Константин Эрнст.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В очереди на прощание в основном люди старше сорока лет. Молодежь тоже есть – рассказывают, что узнали Градского и стали его слушать, благодаря его работе наставником в телепроекте «Голос».

Мэтра провожают в последний путь аплодисментами. В черном платке — дочь Мария.

Мэтра провожают в последний путь аплодисментами. В черном платке — дочь Мария.

Фото: Иван МАКЕЕВ

По решению вдовы внутри помещения запретили работать журналистам – снимать церемонию прощания, такой же запрет будет действовать и на похоронах. Последняя жена народного артиста — 37-летняя Марина Коташенко прожила с Градским 18 лет, но официально пара зарегистрировала отношения только в октябре 2021 года. У Коташенко и Градского двое сыновей: 7-летний Саша и 3-летний Иван. На прощании несовершеннолетних детей не было, но говорят, что их привезут на Ваганьковское кладбище.

Дети от предыдущего брака Градского 35-летняя Мария и 40-летний Даниил (их мама Ольга Фартышева) стояли у гроба отца, принимали соболезнования. Позже спустились в зал, периодически подходили к гробу.

Вдова Градского Марина Коташенко приехала на прощание одна – прошла в «Градский Холл» в сопровождении охранника. Марина одета в черные пуховик, водолазку и брюки, в помещении сняла яркую шапку, но осталась без платка. Вдова сразу подошла к гробу мужа. После чего спустилась в зал и села на первый ряд. Сзади было заметно, что плечи Марины трясутся: вдова беззвучно плакала, рядом с ней села подруга семьи – обнимала, утешала. Когда Коташенко оставалась одна – вновь плакала. В процессе церемонии прощания рядом с вдовой на первом ряду сидел временный художественный руководитель «Градский Холл» композитор Алексей Рыбников. Позже подошел друг семьи Александр Розенбаум – он выразил соболезнования вдове и также сел на первом ряду у гроба товарища.

Вдова Марина Коташенко на прощании подошла к гробу мужа, а затем сидела в первом ряду зала у гроба. Ее поддерживали друзья семьи. Среди них был музыкант Александр Розенбаум.

Вдова Марина Коташенко на прощании подошла к гробу мужа, а затем сидела в первом ряду зала у гроба. Ее поддерживали друзья семьи. Среди них был музыкант Александр Розенбаум.

Фото: Иван МАКЕЕВ

После того как поклонники и коллеги попрощались с Александром Градским – у гроба остались только близкие.

На улице у «Градский Холл» много давних поклонников Александра Борисовича – есть и те, кто общался с мэтром, даже бывал у него дома. Они рассказали много интересного. Ноги у Градского болели последние лет десять – из-за лишнего веса, поднималось давление. Александр Борисович не пил алкоголь, но курил. Поклонница Алла говорит: «Он не из тех музыкантов, которые пили. Очень берег себя – все же у него голос три с половиной октавы. Но лечится не любил. И в больницу до последнего не шел». Не так давно ему прооперировали сломанную ногу, операция прошла успешно. Но в сентябре Градский заболел коронавирусом, болел тяжело, но быстро вылечился. Похудеть за время болезни не удалось – он всегда проигрывал битву с лишним весом. Однако после коронавируса самочувствие ухудшилось: было трудно дышать, очень низкое давление. Обсудили и сплетни о том: почему Градского увезли на «Скорой» с инсультом в больницу из квартиры, где он был с сиделкой. Где же была жена? Но в этом нет ничего криминального – Марина с маленькими детьми чаще жила в загородном доме, а Александр Борисович работал в Москве – поэтому нередко оставался в столичной квартире. В свободные от работы дни семья воссоединялась. Сиделка появилась у Градского недавно – когда начались проблемы с ногой и передвижением, нанять ее помогла экс-жена (третья супруга Ольга). Градский и ей помогал, они были дружны. Александр Борисович всех родных еще при жизни обеспечил: у каждого из четверых детей от отца есть квартиры, у вдовы – дом. Говорят, что осталось завещание на оставшееся имущество. Как сказал после смерти друг музыканта журналист Андрей Караулов: «Он простился со всеми, перенеся ковид. И оформил свои отношения с женой наконец-то, чего не было прежде. Он считал, что он всем все сделал…»

Вдова Градского Марина Коташенко.

Вдова Градского Марина Коташенко.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Когда гроб с телом Александра Градского вынесли из здания «Градский Холл» раздались громкие аплодисменты – около сотни человек не разошлись, чтобы традиционно проводить артиста в последний путь. С одной стороны катафалка плакала дочь Мария, с другой жена Марина – обе стояли под снегом без шапок…

Гроб с телом Александра Градского вынесли из концертного зала. Сзади — первая идет дочь Мария (в черном пуховике и без шапки). На ступеньках в черном пуховике и с длинными белыми волосами — вдова артиста.

Гроб с телом Александра Градского вынесли из концертного зала. Сзади — первая идет дочь Мария (в черном пуховике и без шапки). На ступеньках в черном пуховике и с длинными белыми волосами — вдова артиста.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Похоронят Александра Градского 1 декабря на Ваганьковском кладбище. Его могила будет рядом с захоронениями актрисы Светланы Мизери и актера Альберта Филозова.

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