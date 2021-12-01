Вдова Градского беззвучно плакала на прощании: «Никто не ожидал, что Саша уйдет так рано!»

Гроб с телом народного артиста вынесли из здания "Градский Холл" под аплодисменты. Фото: Иван МАКЕЕВ

Очередь в два ряда выстроилась утром 1 декабря перед входом в театрально-концертный зал «Градский Холл». Проститься с народным артистом Александром Градским пришли около двух тысяч человек. Впервые за пандемию на прощании с известным человеком собралось так много людей: внутрь пускают только в масках, проход ограничен – для того, чтобы не создавать толпу. Желающих было так много, что церемонию прощания пришлось продлить более чем на час – отведенных двух часов не хватило. Вдова решила: все, кто пришел должны дождаться своей очереди и зайти в «Градский Холл», которым руководил Александр Борисович.

К "Градский Холлу" пришли сотни желающих проститься с любимым артистом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Музыкант, композитор и поэт Александр Градский умер в нейрореанимации московской больницы. 72-летнеий Градский в сентябре переболел коронавирусом, после чего его состояние ухудшилось, и в конце ноября случился инсульт. Смерть артиста была неожиданной для родни и коллег.

На прощании в «Градский Холл» играла музыка – песни самого Александра Борисовича разных лет. На сцене – гроб народного артиста, вокруг много венков и цветов. На экране на сцене идет трансляция – кадры семейные и рабочие из жизни Александра Градского. Люди с цветами поднимаются на сцену – много гвоздик, есть белые хризантемы и розы.

Цветы в память об артисте. Фото: Иван МАКЕЕВ

Из знаменитостей приехали на прощание: Григорий Лепс, Александр Розенбаум, Леонид Агутин, Пелагея, Сергей Мазаев, Константин Эрнст, Лев Лещенко. На прощании с музыкантом его товарищи вспоминали, каким он был коллегой и другом.

Сергей Мазаев. Фото: Иван МАКЕЕВ

Актер и режиссер, близкий друг мэтра Вадим Абдрашитов не стеснялся слез на прощании: «Умер мой мудрейший и талантливый друг. С большим вкусом во всем человек. Верный товарищ. Большая утрата для нашей компании – мы друзья с детства. Недавно виделись на выставке. Созванивались на днях. Никто не ожидал, что Саша уйдет так рано…»

На сцену к гробу с Градским люди несли гвоздики, розы и хризантемы. На экране шли кадры из фотоальбома музыканта. Фото: Иван МАКЕЕВ

Композитор и пианист Сергей Жилин: «Мы не предполагали, что так может случиться, было ощущение, что ему становится лучше. В нашей жизни не предполагается, что человек не сможет работать, и он работал до конца - ради музыки он делал все…».

Пелагея. Фото: Иван МАКЕЕВ

Певец Лев Лещенко в зале прощания сказал такие слова: «Ушел человек, который своим творчеством определял эпоху… Он был грандиозным человеком. Я не буду перечислять все его заслуги - мы все о нем знаем. Сегодня Саша предстанет перед Господом. И с вершин он будет для нас ориентиром. Саша, дорогой! Это наша общая потеря! Низко кланяюсь перед твоим творчеством…»

Лев Лещенко сказал, что Градский останется ориентиром для коллег. Фото: Иван МАКЕЕВ

Музыкант Леонид Агутин вспомнил, что если Александру Борисовичу не звонили коллеги по «Голосу», то он звонил сам и разговор затягивался на часик. Летом обсуждали работу в новом сезоне «Голоса». Агутин говорит, что слова и советы Градского всегда были ценными и важными: «Тяжело, когда старшие уходят и надо как-то за них…».

Леонид Агутин. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сын мэтра Даниил Градский помогал отцу в «Градский Холл». Это — государственное учреждение. На церемонии прощания сын Градского, в том числе сказал: «Этот театр он принадлежит городу, и у нас в стране есть тенденция — мы очень любим получать. А Александр Борисович еще очень любил отдавать. Он всегда говорил: Дань, ты отдай, отдай больше — и ты еще в 10 крат больше получишь. Такой его был принцип по жизни. Здесь много вложений чисто Александра Борисовича — не знаю, как это назвать альтруизм, благотворительность. Он жил этим местом. К примеру: каждый микрофон здесь куплен лично им и переведен на баланс. Мы не знаем, что будет дальше с этим местом. По всей видимости уже приняты какие-то решения. Не знаю, сможем ли сохранить дух этого места — в каждом сантиметре здесь дух Александра Борисовича. Не знаем сможем ли сохранить эту потрясающую труппу, потрясающих музыкантов. Этот уникальный свет, уникальнейшее творение великого Александра Градского». Во время этого выступления у гроба отца рядом с Даниилом стояла его родная сестра Мария.

Григорий Лепс на прощании с Градским. Фото: Иван МАКЕЕВ

На улице поклонники Градского в очереди на прощание знакомятся друг с другом, кто-то обменивается телефоном, другие обещают переслать друг другу записи с неизвестными песнями мэтра. За порядком следят сотрудники полиции.

Прощание вместо двух часов шло три часа. Многие не разошлись и после, чтобы проводить музыканта аплодисментами. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сергей Выльев пришел с переносной колонкой, где записаны песни Градского: «Странно, что на улице не играют песни Градского. А только внутри. Но я тоже выключил – может нельзя…»

Вячеслав более 20 лет в одной компании с Градским болел за футбольный клуб «Спартак» - болельщики пришли большой компанией: «Он говорил, что футболисты должны играть как по нотам. Мы знаем его с молодости. А вот дочь моя тоже пришла – по «Голосу» только узнала. Он пел раньше иначе, а его последняя песня на «Голосе» с Михаилом Озеровым – это иной посыл как прощание. Именно дочь стала инициатором прийти на прощание, и мы уже пожилые люди благодарны ей за такую инициативу».

Елена Сердюкова с мужем прилетели в Москву из Красноярска, чтобы проститься с Александром Градским: «Мы с юности слушаем его песни. Росли, взрослели и становились людьми под эту музыку». Также в очереди на прощание были люди с родины Градского – из Копейска Челябинской области группа взрослых людей, которые с молодости слушали музыканта.

Константин Эрнст. Фото: Иван МАКЕЕВ

В очереди на прощание в основном люди старше сорока лет. Молодежь тоже есть – рассказывают, что узнали Градского и стали его слушать, благодаря его работе наставником в телепроекте «Голос».

Мэтра провожают в последний путь аплодисментами. В черном платке — дочь Мария. Фото: Иван МАКЕЕВ

По решению вдовы внутри помещения запретили работать журналистам – снимать церемонию прощания, такой же запрет будет действовать и на похоронах. Последняя жена народного артиста — 37-летняя Марина Коташенко прожила с Градским 18 лет, но официально пара зарегистрировала отношения только в октябре 2021 года. У Коташенко и Градского двое сыновей: 7-летний Саша и 3-летний Иван. На прощании несовершеннолетних детей не было, но говорят, что их привезут на Ваганьковское кладбище.

Дети от предыдущего брака Градского 35-летняя Мария и 40-летний Даниил (их мама Ольга Фартышева) стояли у гроба отца, принимали соболезнования. Позже спустились в зал, периодически подходили к гробу.

Вдова Градского Марина Коташенко приехала на прощание одна – прошла в «Градский Холл» в сопровождении охранника. Марина одета в черные пуховик, водолазку и брюки, в помещении сняла яркую шапку, но осталась без платка. Вдова сразу подошла к гробу мужа. После чего спустилась в зал и села на первый ряд. Сзади было заметно, что плечи Марины трясутся: вдова беззвучно плакала, рядом с ней села подруга семьи – обнимала, утешала. Когда Коташенко оставалась одна – вновь плакала. В процессе церемонии прощания рядом с вдовой на первом ряду сидел временный художественный руководитель «Градский Холл» композитор Алексей Рыбников. Позже подошел друг семьи Александр Розенбаум – он выразил соболезнования вдове и также сел на первом ряду у гроба товарища.

Вдова Марина Коташенко на прощании подошла к гробу мужа, а затем сидела в первом ряду зала у гроба. Ее поддерживали друзья семьи. Среди них был музыкант Александр Розенбаум. Фото: Иван МАКЕЕВ

После того как поклонники и коллеги попрощались с Александром Градским – у гроба остались только близкие.

На улице у «Градский Холл» много давних поклонников Александра Борисовича – есть и те, кто общался с мэтром, даже бывал у него дома. Они рассказали много интересного. Ноги у Градского болели последние лет десять – из-за лишнего веса, поднималось давление. Александр Борисович не пил алкоголь, но курил. Поклонница Алла говорит: «Он не из тех музыкантов, которые пили. Очень берег себя – все же у него голос три с половиной октавы. Но лечится не любил. И в больницу до последнего не шел». Не так давно ему прооперировали сломанную ногу, операция прошла успешно. Но в сентябре Градский заболел коронавирусом, болел тяжело, но быстро вылечился. Похудеть за время болезни не удалось – он всегда проигрывал битву с лишним весом. Однако после коронавируса самочувствие ухудшилось: было трудно дышать, очень низкое давление. Обсудили и сплетни о том: почему Градского увезли на «Скорой» с инсультом в больницу из квартиры, где он был с сиделкой. Где же была жена? Но в этом нет ничего криминального – Марина с маленькими детьми чаще жила в загородном доме, а Александр Борисович работал в Москве – поэтому нередко оставался в столичной квартире. В свободные от работы дни семья воссоединялась. Сиделка появилась у Градского недавно – когда начались проблемы с ногой и передвижением, нанять ее помогла экс-жена (третья супруга Ольга). Градский и ей помогал, они были дружны. Александр Борисович всех родных еще при жизни обеспечил: у каждого из четверых детей от отца есть квартиры, у вдовы – дом. Говорят, что осталось завещание на оставшееся имущество. Как сказал после смерти друг музыканта журналист Андрей Караулов: «Он простился со всеми, перенеся ковид. И оформил свои отношения с женой наконец-то, чего не было прежде. Он считал, что он всем все сделал…»

Вдова Градского Марина Коташенко. Фото: Иван МАКЕЕВ

Когда гроб с телом Александра Градского вынесли из здания «Градский Холл» раздались громкие аплодисменты – около сотни человек не разошлись, чтобы традиционно проводить артиста в последний путь. С одной стороны катафалка плакала дочь Мария, с другой жена Марина – обе стояли под снегом без шапок…

Гроб с телом Александра Градского вынесли из концертного зала. Сзади — первая идет дочь Мария (в черном пуховике и без шапки). На ступеньках в черном пуховике и с длинными белыми волосами — вдова артиста. Фото: Иван МАКЕЕВ

Похоронят Александра Градского 1 декабря на Ваганьковском кладбище. Его могила будет рядом с захоронениями актрисы Светланы Мизери и актера Альберта Филозова.