В России проживает более 190 народов. Мы решили разобраться в традициях национального гостеприимства. И напросились к некоторым из них гости! Так родился наш проект #ПошливГости_КП

Смотрите, как цыгане принимают гостей!

А ты хочешь выиграть iPhone 11? Участвуй в конкурсе, расскажи, а как принято встречать гостей в твоей семье!

На конкурс принимаются: эссе, видеосюжеты, фотоработы, в которых участник рассказывает о национальных традициях гостеприимства народов, проживающих на территории РФ. Объем работ не ограничивается по количеству знаков, хронометражу видео, количеству фотографий.

Чтобы принять участие в конкурсе, участники размещают свои работы в личных аккаунтах в социальных сетях ВК, ФБ, ОК, Инстаграм, ТикТок, с хештегом #пошливгости_кп или в конкурсной теме в сообществе «Комсомольской правды» Вконтакте.

Выложите работу у себя на странице с хештегом #ПошливГости_КП

Призы:

1-е место — телефон iPhone11 с объемом памяти 128GB

2-е и 3-е место — беспроводные наушники Apple AirPods 2

Работы принимаются до 15 декабря. Всем удачи!

Полные правила конкурса вы найдете по ссылке.