В России проживает более 190 народов. Мы решили разобраться в традициях национального гостеприимства. И напросились к некоторым из них гости! Так родился наш проект #ПошливГости_КП

Смотрите, как цыгане принимают гостей!
А ты хочешь выиграть iPhone 11? Участвуй в конкурсе, расскажи, а как принято встречать гостей в твоей семье!
На конкурс принимаются: эссе, видеосюжеты, фотоработы, в которых участник рассказывает о национальных традициях гостеприимства народов, проживающих на территории РФ. Объем работ не ограничивается по количеству знаков, хронометражу видео, количеству фотографий.
Чтобы принять участие в конкурсе, участники размещают свои работы в личных аккаунтах в социальных сетях ВК, ФБ, ОК, Инстаграм, ТикТок, с хештегом #пошливгости_кп или в конкурсной теме в сообществе «Комсомольской правды» Вконтакте.
Выложите работу у себя на странице с хештегом #ПошливГости_КП
Призы:
1-е место — телефон iPhone11 с объемом памяти 128GB
2-е и 3-е место — беспроводные наушники Apple AirPods 2
Работы принимаются до 15 декабря. Всем удачи!
Полные правила конкурса вы найдете по ссылке.