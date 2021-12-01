В России по инициативе Сбера создан национальный ESG-альянс

Он станет платформой для обмена знаниями, разработки и продвижения стандартов в области ESG, выработки конкретных предложений и реализации совместных проектов, которые будут способствовать ESG трансформации и росту экономики.

Социальные вопросы и проблемы изменений климата сейчас на первом месте в мировой повестке. Они касаются, как бизнеса, так и обычных людей, поскольку связаны с ростом числа стихийных бедствий, разрушением инфраструктуры, потерей рабочих мест и снижением уровня жизни части населения Земли.

Миссией национального ESG-альянса станет содействие переходу к устойчивой модели развития экономики, обеспечивающей сохранение природы, благополучие общества и долгосрочное процветание бизнеса, несмотря на существующие ограничения природных ресурсов.

Благодаря ESG-трансформации будут созданы миллионы новых рабочих мест в сфере высоких технологий, экологичного транспорта, возобновляемых источников энергии, в промышленности, которая будет развиваться с учетом зеленых технологий. Все это должно способствовать опережающим темпам роста российской экономики и улучшению благосостояния россиян.

1 декабря прошла первая конференция, посвященная созданию Национального ESG-Альянса. Во встрече приняли участие первые лица компаний: Автобан, АФК «Система», Газпром нефть, ЕвроХим, Колмар Груп, Металлоинвест, ОХК «Уралхим», Полюс, Просвещение, РУСАЛ, Р-Фарм, СИБУР Холдинг, Солар Системс, СУЭК, Т Плюс, ТехноНИКОЛЬ, Трансмашхолдинг, УК «Дело», Уралкалий, Фармстандарт, Юнилевер Русь, En+ Group, Eurasian Resources Group, Mercury Retail Holding, PLC O1, Properties Vos’hod Development, X5 Group.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Обсуждая вопросы социальной деятельности предприятий, прозрачного и эффективного управления и сохранения окружающей среды, мы пришли к тому, что бизнесу, в первую очередь крупнейшему, надо объединить усилия, чтобы формировать эту повестку в стране. Мы поняли, что должны работать над созданием нормативной базы, стандартов, правил проверки этих стандартов, формированием нового законодательства, стимулирующего всех участников рынка к ESG-конверсии, и лоббированием национальных интересов России и отечественного бизнеса на международной арене. Эти ключевые задачи мы и положили в основу учредительных документов ESG-Альянса. В состав первоначальных учредителей сегодня входит 28 компаний, которые представляют более 18 отраслей российской экономики. Альянс формируется на добровольной основе, и мы призываем представителей бизнеса присоединяться к нему. Наш опыт показывает, что подобные добровольные объединения по серьёзным проблемам, встающим перед бизнесом, приносят очень хорошие результаты. И мне кажется, что из этой инициативы может получиться очень полезное и эффективное решение для продвижения России в части ESG-повестки».

В ходе мероприятия участниками было подписано соглашение о сотрудничестве с связи созданием ESG-альянса.

- Мы уверены, что объединение крупнейших российских компаний поможет поиску эффективных решений в области климата и «зеленой» трансформации промышленности, - говорит генеральный директор USM, председатель совета директоров «Металлоинвеста» Иван Стрешинский.

Альянс будет постоянно действующей платформой для диалога и вовлечения всех заинтересованных сторон, обмена знаниями и опытом между различными секторами бизнеса, государством и обществом, разработки и продвижения новых норм и стандартов в области ESG. Предложение о его создании обсуждалось на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре 2021 года. Как отметил Владимир Путин, забота об окружающей среде – один из основных принципов ESG, которые полностью поддерживает России.

По мнению гендиректора «Уралхима» Дмитрия Мазепина, площадка, созданная для совместного обсуждения ESG и климатической повестки, позволит всем сторонами услышать друг друга и быстрее перейти к конкретным скоординированным действиям.

- Мы убеждены - в рамках глобального энергетического перехода Россия должна быть в числе лидеров. И к этому есть все предпосылки, - отмечает Мазепин.

- «Трансмашхолдинг» является лидером транспортного машиностроения, новатором в области экологичного транспорта. Надеемся, что участие в Альянсе позволит, благодаря синхронизации усилий крупнейших и самых ответственных компаний, участников создаваемого объединения, сделать нашу работу еще более эффективной. Благодарю Сбер за то, что он взял на себя труд скоординировать деятельность российских компаний в части достижения целей устойчивого развития, - отметил генеральный директор «Трансмашхолдинга» Кирилл Липа.

По его словам, альянс будет способствовать созданию в России бизнес-среды на принципах устойчивого развития.

Сразу в трех направлениях ESG работает компания Unilever. Это улучшение здоровья планеты, повышение качества жизни людей, а также формирование инклюзивной и равной для всех среды.

- Мы ставим перед собой масштабные цели и они требуют плотного сотрудничества с ответственными участниками рынка, - рассказал вице-президент по производству и службе поставок Unilever в России, Украине и Беларуси Константин Войтиков. - Надеемся, что создание ESG-Альянса поможет нам объединить усилия для перехода к более устойчивой модели экономики и вместе оказать положительное влияние на планету и общество.