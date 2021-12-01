Творчество - это антистресс: в издательстве "Комсомольская правда" вышла "Книга Вдохновения" Дарьи Левиной

Красивый альбом станет для каждого читателя настоящей машиной времени, которая перенесет в прошлое, в уютное детство, в сказку

В издательстве "Комсомольская правда" вышла "Книга Вдохновения" Дарьи Левиной. Красивый альбом станет для каждого читателя настоящей машиной времени, которая перенесет в прошлое, в уютное детство, в сказку. С этой книгой у вас просто не останется свободного и скучного времени. Даша собрала в ней сезонные рецепты и советы. Она учит рукоделию, созданию уюта, рисованию и кулинарии. О вдохновении мы и побеседовали с автором.

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

- Дарья, ваша Книга Вдохновения получилась действительно вдохновляющей и очень сказочной. Откуда в вас проявилась такая страсть к винтажу?

— Спасибо за тёплые слова! Мне очень хотелось, чтобы она именно получилась сказочной, потому что этого нам всем так не хватает сейчас. К такому стилю я пришла четыре года назад, до этого же носила простую современную одежду, обустраивала квартиру в минималистичном скандинавском стиле и не очень-то занималась творчеством.

Многое тянется именно из детства, и сейчас я вижу, откуда взялась любовь к винтажному стилю, стилизованным сказочным съёмкам и домашнему уюту.

У меня очень творческие и талантливые родители: мама прекрасно рисует, вяжет и шьёт, папа – работает по дереву и всё время изобретает. Они постоянно делали что-то своими руками, от мебели до одежды, и мы с сестрой переняли это! Перед тем, как начать играть, мы шили для кукол наряды, строили дома, лепили посуду и еду из солёного теста и глины. Я очень любила рисовать, но учиться пошла не в художественную, а музыкальную школу – победила детская мечта стать композитором. Сейчас рисование пригодилось бы мне больше, чем игра на фортепиано, но отсутствие образования меня не останавливает – все иллюстрации к книге я рисовала сама.

Ещё в детстве я очень любила приезжать в гости к бабушке. У неё было множество интересных вещей: коробочки с пуговицами и украшениями, статуэтки и посуда, книги на немецком языке, изящные туфли на каблуках, которые нам с сестрой разрешалось примерить, проигрыватель с виниловыми пластинками и проектор для диафильмов. Это был отдельный мир!

- На кого ориентирована ваша книга и какие цели она преследует?

— Кроме вдохновения, пользы в виде рецептов или мастер-классов, в книге мне хотелось воодушевить читателей на смелое выражение себя, на поиск собственного стиля и эстетики, может быть подарить немного уверенности. В начале у меня было много опасений, как читатели воспримут мой подход? Но, к счастью, мой редактор напомнила мне, что это моя книга, и не нужно пытаться написать её для всех. И она определённо не для всех. Для кого же? Для тех, кто хочет добавить в свою жизнь эстетики и уюта, научиться романтизировать её, замечать красоту в простых вещах.

То, о чём я пишу – это один из способов справиться с тревожностью, которая, мне кажется, одна из самых серьёзных проблем современности. Мы действительно постоянно тревожимся и как бы оторваны от жизни. Конечно, в этом виноваты и соцсети, и огромное количество информации, которое нам нужно как-то переработать. А сезонность, естественное движение колеса года приземляет и замедляет нас в хорошем смысле этого слова. Небольшие традиции, декор, сезонная еда и гардероб – это какое-то постоянство и определённость. Это настоящее творчество!

Автор учит читателя рукоделию, созданию уюта, рисованию и кулинарии

ТВОРИТЬ КРАСОТУ ПРОСТО

- Насколько сложны все ваши советы? Смогут ли ими воспользоваться те, кто до этого дня не занимался рукоделием?

— Хоть в книге есть очень много практических советов, рецептов и мастер-классов, совсем не обязательно строго им следовать. Потому она и называется Книга Вдохновения, что её можно листать просто для настроения или для того, чтобы вспомнить: радость в простых и близких вещах, а красоту и атмосферу можно создавать своими руками. Даже просто добавить корицу в утренний кофе или украсить стол еловыми веточками – уже творчество! Для этого не нужны особые навыки, только желание творить и вдохновение.

- Уютно — значит дорого?

— Зачастую, даже наоборот. На мой взгляд, самые душевные, уютные вещи – это сделанные своими руками или винтажные, потрёпанные временем. Они хранят в себе столько воспоминаний, ассоциаций! Именно такие предметы делают интерьер или образ по-настоящему душевным.

Кроме того, важен вкус и насмотренность: даже самые дорогие вещи не всегда смотрятся хорошо, ведь нужно уметь их сочетать и грамотно обыгрывать. Эти навыки можно развивать, и тогда даже из подручных средств можно создавать невероятные композиции!

Например, зимний декор: очень стильно и празднично смотрятся плетёные корзинки с грецкими и лесными орешками, еловые веточки, красные яблоки и гранаты, гирлянды из долек апельсина и ягод шиповника. Свечи в бутылках вместо подсвечников, украшенная игрушками, печеньем и шишками ёлка.

РОМАНТИЗИРОВАТЬ ЖИЗНЬ

- В чем вы черпаете вдохновение? Ваша тема требует постоянной подпитки, так ведь?

— Я постоянно чем-то вдохновляюсь: сменой времён года, новым декором комнаты и только что составленным мудбордом (доска настроений, как правило с коллажем фотографий - прим. ред.); одеждой и винтажными предметами, сказочными локациями, интерьерами и красотой природы. Я пересматриваю любимые фильмы и нахожу новые, собираю старинные английские издания с акварельными иллюстрациями, листаю блоги.

Из книг меня невероятно вдохновляют романы Джейн Остин, Л.М. Олкотт и Л.М. Монтгомери, истории Беатрис Поттер, заметки Эдит Холден, иллюстрированные издания Таши Тюдор.

Последние года полтора меня увлекают современные эстетики и направления, о которых я много пишу в своём блоге: cottagecore, fairycore, darkacademia, honeycore, greenwitchcore... Я с детства романтизировала жизнь, поэтому для меня они стали настоящим открытием: так можно и во взрослой «серьёзной» жизни! Можно радоваться простым милым вещам, наделять их особым смыслом, подбирать каждую деталь под свой вкус. Я вдохновляюсь этими эстетиками, но мой главный «двигатель» – создание собственной.

Сейчас я всё меньше обращаюсь к внешним источникам: чем более выверенным становится мой собственный стиль, тем сложнее находить что-то новое и близкое. Часто возвращаюсь к своим собственным фотографиям и мыслям, развиваю прошлые идеи.

- У вас популярный аккаунт в Инстаграме. Скажите, как он развивался? Какие интересные комментарии вам там пишут?

- Блог я завела больше 4-х лет назад, и сразу же начала активно над ним работать: училась фотографии, писала тексты, снимала стилизации, рецепты и мастер-классы, составляла разные подборки и проводила марафоны… Но за первый год такой активной работы у меня набралось всего 800 читателей. По нынешним меркам это совсем мало, ведь сейчас можно набрать многотысячную аудиторию с одного коротенького видео. Но тогда всё было иначе, да и направление было достаточно новым и ещё неизвестным большинству.

Я провела свой первый sfs (формат рекламы «shout out for shout out», в переводе на русский значит «упоминание за упоминание»), и тогда помимо осознания, что мой блог действительно приносит радость людям, я обрела пару тысяч новых читателей! Следующим толчком стало участие в винтажном фото-марафоне «Эдвардианская весна». Спустя несколько месяцев аудитория начала расти сама, органически. Так продолжается и по сей день.

Я получаю много прекрасных комментариев, которые меня вдохновляют: когда люди делятся традициями своей семьи, винтажными находками или историями. Однажды я писала впечатления о мини-сериале «Война и Мир» 2016 г., и одна из моих читательниц рассказала, что участвовала на его съёмках в качестве реквизитора! Похожая история была и с фильмом «Серебряные коньки» 2020 г. Такие комментарии очень греют: я мечтаю однажды поработать в кино, и они заставляют поверить, что это реально.

- Кто помогает вам в вашем деле?

- Мой муж. Он фотографирует меня на улице и снимает на видео с дрона, помогает выбрать главный кадр серии (это самый сложный выбор) и очень поддерживает, когда я теряю уверенность в себе или расстраиваюсь из-за злых комментариев. Без его поддержки я бы не справилась.

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