ФСБ показала видео с признательными показаниями агентов спецслужб Украины

Сотрудники ФСБ России опубликовали видео допросов трех украинских шпионов, которые готовились совершить теракты на территории России, но были своевременно выявлены и задержаны. Фото: ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ России опубликовали видео допросов трех украинских шпионов, которые готовились совершить теракты на территории России, но были своевременно выявлены и задержаны.

На кадрах агенты Службы безопасности Украины Зиновий Зиновьевич Коваль и его сын Игорь Зиновьевич Коваль. Младший был задержан в России с целым арсеналом оружия. Автомат, десяток пистолетов и пачек патронов он спрятал в схроне для совершения диверсий другими шпионами.

Фото: ФСБ РФ

Вот, что рассказывает задержанный 22-летний Игорь Коваль: «я гражданин Украины, 6 октября встретился в Тернополе с полковником СБУ по Тернопольской области полковником Василием Коваликом, который мне поручил сфотографировать в городах России железнодорожные мосты, автомобильные мосты и электростанции. Я подписал соглашение с СБУ, а он сказал ждать указаний и пообещал нам с отцом за работу 10 тысяч долларов. Дома отец Коваль Зиновий сказал, что у него псевдоним «Бык», а мать Ирина Коваль сказала, что ей дали псевдоним «Школа». Через неделю после после вербовки мы поехали с отцом в Россию».

С семьей диверсантов сотрудники ФСБ России задержали также в России 33-летнего жителя Киевской области агента Главного управления разведки Министерства обороны Украины Александра Цилыка, который координировал действия семейства Ковалей "по сбору информации о стратегических объектах".

Фото: ФСБ РФ

Вот, что Цилык рассказал следователю ФСБ России: "Был завербован и действовал по указанию начальника сектора оперативной группы оперативного отдела спецрезерва ГУР МО Украины подполковника Кириловца Максима Леонидовича. Он планировал переправить в России самодельных взрывных устройства общей массой 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте и совершить теракт. В октябре с Кириловцом мы незаконно пересекли границу и сделали схрон с взрывчаткой и оружием. Потом уже через пункт пропуска въехал в Россию, чтобы совершить теракт, но был задержан с поличным на пути к месту преступления".

Далее можно увидеть признания еще одного диверсанта. Их дает целый старший офицер Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины капитан 1 ранга Сергей Швиденко. Его поймали в Крыму на подготовке теракта в июле 2021 года.

Террорист сообщил следователям, что операцией руководил его непосредственный начальник — полковник Николай Сподар, возглавлявший оперативный отдел "Юг" ГУР МО Украины.

Швиденко уже осужден в России за шпионаж к 6 годам колонии. Он получил срок за попытку подрыва башни радиотелевизионного передающего центра и мачты радиоцентра Черноморского флота.

В 2016 году Швиденко готовил диверсионную группу, которая должна была взорвать башню радиотелевизионного передающего центра Крыма, мобильную газотурбинную электростанцию, склад горюче-смазочных материалов и все туже мачту радиоцентра Черноморского флота ВМС России. Тогда в России была задержана целая диверсионная группа ГУР Минобороны Украины в составе полковника Дмитрия Штыбликова, подполковника Алексея Стогния, капитана 2 ранга Глеба Шаблия, подполковника Алексея Бессарабова и агента спецслужбы Владимира Дудки.

В ФСБ России отметили, что оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по пресечению разведывательно-диверсионной деятельности украинских спецслужб на территории России продолжаются.