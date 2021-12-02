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Происшествия2 декабря 2021 6:58

ФСБ задержала агентов спецслужб Украины, планировавших теракт в России

Диверсанты планировали устроить взрывы в радиоцентре Черноморского флота, башне телецентра Крыма и мобильной газотурбинной электростанции
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Спецоперацию провели на территории трех регионов России

Спецоперацию провели на территории трех регионов России

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ФСБ России объявила о задержании трех сотрудников украинских спецслужб, которые планировали теракт на территории Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС.

Спецоперацию по задержанию диверсантов провели в трех регионах России. По предварительным данным, двое из них собирали информацию о стратегических объектах, а третий планировал теракт.

"Сотрудниками органов безопасности задержан агент Главного управления разведки Министерства обороны Украины, направленный на территорию нашей страны с целью совершения террористического акта", - уточнили в пресс-службе ФСБ.

В качестве потенциальных целей террористы выбрали мачту радиоцентра Черноморского флота, башню телецентра Крыма и мобильную газотурбинную электростанцию.

Один из сотрудников спецслужбы Украины планировал подорвать на объектах два самодельных взрывных устройства.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Казани сотрудники ФСБ задержали подростка, который готовил вооруженное нападение на учебное заведение. Дома у юноши изъяли пневматическую винтовку и несколько гаджетов, в поисковой истории которых были запросы о том, как переделать ее в боевое оружие и материалы о вооруженных нападениях на учебных заведения.