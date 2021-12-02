Пока Киев кричит о вторжении, украинские диверсанты готовят теракты в России

ФСБ накрыла разведывательно-диверсионные группы незалежной в трех российских регионах. Фото: ФСБ РФ

Семейный подряд

Щуплый паренек на стуле с явным дефектом дикции испуганно смотрит в камеру: «Я гражданин Украины, Коваль Игорь Зиновьевич, 6 октября в городе Тернополь встретился с полковником СБУ по Тернопольской области Коваликом Василием и был им завербован. Он поручил мне задание в городах России сфотографировать или снять на видеокамеру автомобильные и железнодорожные мосты, ТЭЦ. После выполнения первого задания он сказал ждать дальнейший указаний. Говорил, что заплатит нам с отцом десять тысяч долларов».

«Папкиного диверсанта» задержали вместе с подельником – его отцом Зиновием Ковалем. При этом в их автомобиле оперативники ФСБ обнаружили целый арсенал огнестрельного оружия - пистолеты различной модификации, автомат Калашникова. Вряд ли они собирались использовать это добро для съемки мостов.

Фото: ФСБ РФ

Схрон со взрывчаткой

В другом регионе ФСБ задержала агента Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

«Подполковник Максим Кириловец обучал меня работе с тайниками, со спецсвязью, спецдокументацией, приборами наружного наблюдения, ориентированием на местности. 11 октября 2021 года я незаконно пересек границу России с сотрудниками ведомств. На территории РФ выбрал место, сделал схрон с самодельным взрывным устройством, после чего вернулся на Украину», - рассказал житель Киевской области Александр Цилык.

По данным ФСБ России, Максим Кириловец - начальник сектора - сотрудник оперативной группы оперативного отдела спецрезерва Главного управления разведки Минобороны Украины. Для оборудования схронов и переправки в Россию самодельных взрывных устройств Цилык вместе с Кириловцем и двумя офицерами военной разведки нелегально пересек государственную границу Российской Федерации. Спустя некоторое время он вернулся уже для проведения теракта. Его взяли с поличным, когда он достал из тайника взрывные устройства общей массой полтора килограмма в тротиловом эквиваленте.

«Получены материалы, подтверждающие террористические устремления украинской военной разведки к объектам на территории нашей страны», - подчеркнули в ФСБ.

Фото: ФСБ РФ

Скрытая война

И это не ведь далеко не первый случай. Пока официальный Киев из каждого утюга визжит о госперевороте, который незалежной вот-вот устроит коварный Кремль, украинские спецслужбы пытаются орудовать в нашем тылу. Несколько попыток похитить бывших ополченцев прямо с территории России, в том числе – из Подмосковья. Одна операция по 33 «вагнеровцам» чего стоит. Постоянная агентурная разведка – шпионов СБУ российская контрразведка выявляет систематически. Подготовка терактов…

Недавно вот на 6,5 лет колонии строгого режима осудили старшего офицера ГУР МО Украины капитана 1-го ранга Сергея Швиденко.

С территории Украины координировал подготовку и курировал работу диверсионной группы, которую задержали в 2016 году. Полковник Дмитрий Штыбликов, подполковник Алексей Стогний, капитанй 2-го ранга Глеб Шаблий, подполковник Алексей Бессарабов и агент спецслужбы Владимир Дудка планировали взорвать башню радиотелевизионного передающего центра, мобильную газотурбинную электростанцию, склад горюче-смазочных материалов и мачту радиоцентра Черноморского флота.

Самого Швиденко задержали в июле 2021 года. Он дал признательные показания и сообщил, что операцией руководил его непосредственный начальник — полковник Николай Сподар, возглавлявший оперативный отдел «Юг» ГУР МО Украины.

Пока весь мир с ужасом ждет российского вторжения на Украину, киевские диверсанты уже ведут террористическую войну на территории России. И пока проигрывают ее российским спецслужбам.