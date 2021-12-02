«А нечего в Турцию ездить»: Нашлись виновные в разгоне инфляции под Новый год

Основной вклад внес рост цен в секторе туристических и регулируемых услуг Фото: Олег ЗОЛОТО

Инфляция у нас снова берет разбег. На неделе с 22 по 29 ноября, как сообщает Росстат, цены выросли на 0,46%. Это вдвое больше, чем неделей ранее.

- Основной вклад внес рост цен в секторе туристических и регулируемых услуг (+1,37%), а именно удорожание поездок в Турцию на 55,2%, - так объясняется ситуация в сообщении на сайте Минэкономразвития.

Что-что, спросите вы, ни в какую Турцию не собираясь и разглядывая в ближайшем магазине ценники на капусту (она за неделю, кстати, подорожала в среднем на 3,3% - что для кого-то весьма существенно). А вот то: резкий предновогодний рост цен на путевки туда вышел — на 4,7% две недели раньше и аж в 1,6 раза за последнюю неделю.

Недоумение такая причина российской инфляции вызвала не только у далеких от экономики — а также от Турции - граждан.

- Как несколько тысяч человек, рискнувших заказать новогодние туры в Турцию, а не в Египет, Мальдивы, Доминикану или на наши курорты, могут в два раза ускорить темпы инфляции? - пишет в своем телеграм-канале «Антискрепа» экономист Никита Кричевский. - Вы вообще дружите со здравым смыслом? Не дружите. Поэтому в следующий раз вы нам расскажете, что причиной очередного скачка стал рост цен на новогодние елки, повышение цен на поздравительные открытки или всплеск цен на кофе вследствие максимумов мировой конъюнктуры.

На самом деле объяснение есть. Цены путевок на Мальдивы и в Доминикану Росстат не обсчитывает. А вот «поездка на отдых в Турцию» в перечень из 106 видов товаров и услуг, которые на еженедельной основе изучают наши статистики, чтобы вывести индекс потребительских цен, входит. Так сказать, для полноты ассортимента. Наряду со стоимостью отдыха в санатории или пансионате.

Так что, нет на самом деле причин для беспокойства? Как сказать. Мука за неделю в среднем по стране подорожала более чем на процент (это для недели много), яйца и гречка тоже, про капусту мы уже говорили. Конечно, в сравнении с путевкой в Турцию это все мелочи жизни. Но вы на всякий случай не расслабляйтесь.

КАЛЬКУЛЯТОР

Что больше всего подорожало с начала года

капуста белокочанная +101%

поездка на отдых в Турцию +89%

доска обрезная +68%

плиты ДСП/ОСП +56%

картофель +53%

металлочерепица +42%

морковь +29%

куры +28%

спички +24%

крупа гречневая-ядрица +21%

(По данным Росстата)