«Россия закрыла последнюю «дырку» в обороне Курил»: Зачем остров, где нет воды и бухт, превратили в «Бастион»

Расчеты берегового противокорабельного ракетного комплекса "Бастион" Тихоокеанского флота (ТОФ) во время несения дежурства на острове Матуа. Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС.

Пять лет назад, спецкоры КП побывали на этом острове вместе с военно-географической экспедицией и не сразу поняли ее истинную цель. Тем более, она не афишировалась. Официально, экспедиция пыталась «раскрыть тайны острова Матуа». Действительно, к началу 21-го века, коллеги и блогеры навели вокруг острова сплошную «тень на плетень», бесперебойно транслируя в интернет дембельские сказки и просто бредни. Остров, площадью в 52 квадратных километра столько тайн просто вместить не мог.

Рассказывали про тайные японские химические заводы, рукотворную сопку, скрывающую 10 этажей с лифтом, про японский аэродром, с сохранившийся идеальной ВПП, подогреваемой термальными водами…

В реальности, остров всегда был необитаем, лишь осколок племени айнов когда-то жил возле лежбища сивучей. На острове не было рек, а рыба не подходила к берегам из-за вулканической активности. 10-тысячный японский гарнизон Матуа снабжался плохо, жил в впроголодь и сдался без боя советскому десанту летом 1945-го. Рукотворная сопка выглядит идеально-круглой только с одной точки, с других – кривоватая горушка естественного происхождения. От легендарного аэродрома осталась лишь рулежная дорожка, а термальных источников на острове просто нет…

Курильские острова. Экспедиция Минобороны России совместно со специалистами Русского географического общества на остров Матуа, на котором во время Второй мировой войны была расположена японская военно-морская база. Остатки японский укреплений. Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

Сразу после Великой отечественной на Матуа встала наша часть ПВО и погранзастава, но в 2000-х году остров опять опустел.

Мы не сразу поняли - что искали на острове военные и географы? Оказалось, их интересовали совершенно прозаические вещи. Как снабжался японский гарнизон, где были причалы, если остров не имеет естественных бухт? И если на острове нет рек и озер – где 10 тысяч японцев брали воду? Что осталось в подорванных японцами штольнях? Ответ, полученный с помощью саперов и военных строителей – ничего. Пусто, деревянные гнилые крепи и ржавые консервные банки...

Чуть позже, командир экспедиции зам. командующего Тихоокеанского флота, вице-адмирал Андрей Рябухин сообщил журналистам КП:

- Курильская гряда — это естественный оборонительный рубеж. Если на одном из островов нет гарнизона, вся система обороны теряет смысл.

В 2016 году остров Матуа представлял собой ту самую дырку в обороне и ее нужно было срочно заткнуть. Уже в сентябре, после завершения экспедиции на острове встал первый гарнизон. Затем на Матуа появились: военный городок, склады, гаражи, системы жизнеобеспечения, дороги...

А теперь, цитируя пресс-релиз Тихоокеанского флота: «Расчеты берегового комплекса «Бастион» впервые развернуты на Матуа. На этом отдалённом острове ракетчики будут нести круглосуточную вахту по контролю за прилегающей акваторией». Мистические тайны Матуа сменили простые и строгие военные тайны.

Военнослужащий расчета берегового противокорабельного ракетного комплекса "Бастион" Тихоокеанского флота (ТОФ) во время несения дежурства на острове Матуа. Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС.

СПРАВКА КП

* «Бастион» - ракетный комплекс по защите побережья от десантных операций, контролирует 600 км. береговой полосы. Успешно применялся в Сирии по наземным целям. Возможно использование гиперзвуковых ракет «Циркон». Боекомплект – 24 ракеты, интервал пуска 2,5 секунды.