«В тюрягу не вернусь»: Трижды судимый скинхед покончил с собой во время задержания под Москвой

В суде доказали, что Павел Сырцев, был участником группировки «Скинхэды», в составе которой он организовал и провел несколько поджогов кавказских кафе, ресторанов и торговых палаток. Фото ИТАР-ТАСС/ Антон Новодережкин

Поздно вечером в среду, 1 декабря, в подмосковном городе Щелково полиция провела операцию по задержанию попавшего в разработку 30-летнего сотрудника ЧОПа, которого заподозрили в торговле оружием. Брать мужчину решили во время очередной слежки, правда, покупателями на этот раз были люди в форме. Во время контрольной закупки преступник, видимо, почуял подвох и бросился наутек. За ним тут же кинулись люди в форме, правда, живым взять беглеца не удалось.

- Во время задержания никто из сотрудников правоохранительных органов не применял табельное оружие. Тем не менее, преступник свел счеты с жизнью, - сообщил kp.ru собственный источник в правоохранительных органах.

Все произошло на глазах полицейских, которые никак не смогли помешать мужчине осуществить свой план.

- За несколько секунд до рокового поступка он выкрикнул фразу: «в тюрягу не вернусь», - добавил собственный источник «Комсомолки».

Рядом с телом нашли незарегистрированный пистолет Макарова. Это лишь подтвердило версию о том, что мужчина был связан с нелегальным оборотом оружия. Чуть позже стало ясно, отчего скинхед так не хотел в тюрьму.

Преступник, провел там чуть ли не половину своей жизни. В определенных кругах личность он весьма известная. 30-летний неонацист из Кирова. В родном городе Павел Сырцев был одним из самых ярых скинхедов. За свои взгляды, в 2010-м он впервые загремел за решетку. В суде доказали, что Павел Сырцев, был участником группировки «Скинхэды», в составе которой он организовал и провел несколько поджогов кавказских кафе, ресторанов и торговых палаток. Чудом обошлось без жертв. В тюрьме скинхэд провел четыре года.

Почти сразу после освобождения Сырцев устроил пьяную драку, после которой вернулся за решетку еще на три года. В третий раз он попался на кражах из гаражей. На свободу вышел в 2019 году и тогда же он, переехал в Подковный Щелково. Казалось, что мужчина взялся за ум: он даже устроился на работу охранников ЧОП. Как он это провернул, учитывая такой послужной список, остаётся только гадать. Но официальна работа была лишь ширмой. По версии следствия, последние два года Сырцев занимался нелегальным оборотом оружия. Уголовное дело против него продолжат расследовать даже после смерти.

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