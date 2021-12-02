Семен Слепаков пытался вступиться за закрытое шоу «Игра» на 60-летии КВН. Но песню вырезали из эфира

Семен Слепаков пытался вступиться за закрытое шоу «Игра» на 60-летии КВН Фото: Борис КУДРЯВОВ

В ноябре в Крокус Сити Холле сняли спецвыпуск КВН к 60-летию игры. Его показали в эфире Первого канала 23 ноября. И только сейчас ютуб-канал «КВН Inside», показывающий изнанку популярной передачи, опубликовал видео с репетиции сборной Пятигорска. На нем Семен Слепаков поет песенку, посвященную шоу «Игра», которое перестало выходить в эфир после скандальной сценки, в которой Денис Дорохов целует коллегу мужского пола.

Песенка звучит так:

«Скажите, а что будет дальше?

А будет «Игра»!

Офигеть, так ее же закрыли?

Да мы не про ту, а про эту игру говорили.

Это — игра

А «Игра»?

А «Игра» - не игра

Не игра?

Не игра.

Хорошо!»

Игру слов со словом «игра» юморист и бард решил использовать, чтобы обратить внимание руководства страны (в зале присутствовал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков) и зрителей на то, что «Игру» и правда заморозили. Семен Слепаков, как известно, тесно дружит c ТНТ, Comedy Club и не мог не сострить по поводу закрытого проекта в надежде на то, что программу «разморозят». Но хитроумному плану не было суждено сбыться: редактуру песенка прошла, а вот монтаж — нет, в эфир эта шутка не попала. Зрители услышали только вторую часть песенки — она посвящена российским футболистам, которых принято безбожно пинать в каждом выпуске КВН.

Вышедший в эфир кусок звучит так:

«Можно еще футболистам, ребят, насовать!

А на хрена? Они ж сами себе насовали.

Так насовали, что лучше мы сможем едва ли.

Кажется, нужно и эту игру закрывать».

Очевидно, юмористы имели в виду обидную срезку, автогол Федора Кудряшова, после которого сборная России лишилась шансов прямого выхода в групповой этап ЧМ-2022 и теперь будет пробиваться сквозь стыковые матчи (первый сыграют 24 марта 2022 года с Польшей).