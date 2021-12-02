Саакашвили начали судить за растрату госсредств на стриптизерш и уколы ботокса

Неистового Мишико на этот раз начали судить за растрату во время исполнения обязанностей президента Фото: REUTERS

Новый процесс по уголовному делу в отношении экс-президента Грузии и бывшего одесского губернатора Михаила Саакашвили начался в горсуде Тбилиси. Неистового Мишико на этот раз начали судить за растрату во время исполнения обязанностей президента. Речь идет не об очень большой сумме для главы государства, немногим более 5 млн долларов США, но вся пикантность ситуации заключается в том, на что Саакашвили тратил государственные средства, наложив на эту статью расходов гриф "Секретно".

Неистовый и темпераментный Саакашвили, очевидно, помня, что "красота спасет мир", истратил 5 миллионов государственных долларов на белорусских стриптизерш, рестораны, эпиляци…, извините, липосакцию, уколы ботокса и прочие косметические и омолаживающие процедуры в клиниках Нью-Йорка, Лондона, Мюнхена, Милана, Баден-Бадена и прочих мировых центров медицины и косметологии.

Среди других статей расходов, вошедших в обвинительное заключение прокуратуры, можно выделить следующие:

- гостиничное обслуживание и билеты для стилиста Михаила Саакашвили Али Камала - около $43,4 тыс;

- аренда авиалайнера для Михаила Саакашвили - около $290 тыс;

- аренда автомобилей Porsche, Mercedes и Audi в Австрии для Михаила Саакашвили и Гиги Угулава – около $34 тыс;

- приобретение десяти наручных часов в Грузии и Англии – около $30,7 тыс;

- приобретение картины работы рисующей грудью Мередит Остром в Лондоне – около $9,2 тыс;

Примечательно, что Михаил Саакашвили, который совсем недавно "практически умирал", каждый свой приезд в суд использует для того, чтобы рассказать, что его "судят русские", а не грузины. То есть грузины, но по команде русских.

- Я – узник Путина, узник российской системы, меня судят русские, с русскими инстинктами, против меня выдвинули постыдные обвинения, - обрушился Саакашвили на суд, отводя саму мысль, что постыдны не обвинения, а совершенные им поступки. – Меня пытают в тюрьме для удовольствия Путина. На прошлом судебном заседании, посвященном другому делу -, о превышении полномочий во время разгона митинга оппозиции 7 мая 2007 года и закрытию телекомпании "Имеди" – Саакашвили снова накинулся на русских: " Провинциалы, безродные русские покупают 70% квартир, которые строятся в Батуми".

После обвинений русских в его преследовании на бывшей Родине (напомним, он отказался от грузинского гражданства, когда принимал украинское) второй болевой точкой, на которую давит Саакашвили, является его исключительный международный авторитет и значение для мировой политической системы (по его мнению).

- У меня нет много времени, я являюсь одним из высших должностных лиц Украины, я активный политик в Грузии, я лидер региональной политики, - вещал он сегодня в зале суда. А на прошлом заседании утверждал, что на Украине ему дважды предлагали пост премьера и что у него там хорошая квартира и высокая зарплата, а он вернулся в Грузию "спасать страну", а в Тбилиси совсем не оценили его благородства.

- Я построил эту страну! Вам должно быть стыдно, что я здесь! – доведя себя до истерики, буквально в экстазе выкрикнул он.

Прямо в ходе судебного заседания он попросил своих соратников "вызволить его из плена". Ранее он обращался к США с просьбой спасти его, но никакого ответа из Вашингтона так и не получил.

Ни одного возражения по сути обвинения, по которому ему грозит от 7 до 11 лет лишения свободы по обвинению в растрате госсредств Саакашвили так и не привел. И в очередной раз попытки перевести свое уголовное дело в политическую плоскость потерпели полное фиаско.