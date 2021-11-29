В Тбилиси начались беспорядки у суда, где идет процесс над Саакашвили

Михаил Саакашвили Фото: REUTERS

У здания Тбилисского городского суда собрались около 300 сторонников бывшего президента Грузии Михаилом Саакашвили, над которым начался процесс.

Сторонники экс-президента скандируют «Миша!», а некоторые из них пытались прорваться во двор здания. Правоохранительные органы уже применили перцовый газ. В результате пострадали несколько человек, в том числе один полицейский.

Суд над Саакашвили уже начался в понедельник, 29 ноября. Политика обвиняют в причастности к силовому разгону митинга 7 ноября 2007 года в Тбилиси, а также погрома в редакции телекомпании «Имеди».

Напомним, Саакашвили задержали 1 октября 2021 года. Как писал сайт kp.ru, президент Грузии Саломе Зурабишвили одобрила перевод экс-главы республики из тюрьмы в военный госпиталь города Гори. До этого политику стало плохо из-за голодовки, в результате которой он потерял сознание и попал в реанимацию.