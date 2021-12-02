Путин - хозяину Листвяжной: "Совет директоров следит за безопасностью или только деньги считает?"

На совещании с Владимиром Путиным по ситуации в угольной промышленности генпрокурор Игорь Краснов рассказал о предварительных результатах проверки на «Листвяжной». Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

На совещании с Владимиром Путиным по ситуации в угольной промышленности генпрокурор Игорь Краснов рассказал о предварительных результатах проверки на «Листвяжной». Оказалось, руководство шахты все время подделывало показатели системы безопасности.

- Гладко все было только на бумаге, - начал генпрокурор, перечислив конкретные нарушения. Вот, что обнаружили проверяющие в шахте после трагедии:

1. Фактически неисправны блоки питания датчиков измерения метана.

2. Не модернизировались системы определения местоположения людей в шахте.

3. Сотрудники допускались без средств индивидуальной защиты.

4. Скрывались показания индивидуальных приборов контроля.

Отдельно Краснов прошелся по поводу проверяющих инспекторов Ростехнадзора. Генпрокурор усомнился в их компетентности. «Будет проверка легитимности выданных дипломов и свидетельств», - закончил правоохранитель.

У Путина был свой листок, он перечислил и другие выявленные нарушения.

- Причиной аварии стало отсутствие контроля за производством работ, проводимых при повышенной загазованности метана. Ростехнадзор, в нарушение требований закона о постоянном контроле, проверки на шахте не проводил. Меры к остановке не принимались. Руководство шахты систематически скрывало чрезмерную загазованность. Результаты работы датчиков токсичных газов фальсифицировались. Решения о допуске шахтеров и подрядчиков принимались по датчику, установленному на поверхности за пределами забоя, - с возмущение перечислил президент.

Глава Ростехнадзора и владельцы шахты слушали Путина с бледными лицами. Каждый, когда ему давали слово, уверял, что готов понести заслуженное наказание.

- Фальсификации выявлены, ответственные будут уволены. Не как оправдание - тяжело найти квалифицированные кадры. Тем более на такую специфическую работу, - виновато заявил руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий.

Когда президенту надоело слушать извинения от руководителей, которые все как один не знали о фальсификациях, Путин едко спросил главного владельца «Листвяжной» Михаила Федяева.

- Совет директоров следит за безопасностью или только деньги считает?

- Никогда мы не экономики на средствах безопасности. Как я считал, на шахте был трехступенчатый контроль. Но оказывается, человеческий фактор все это перечеркнул, - начал оправдываться коммерсант.

- Никаких огульных обвинений никто допускать не будет, - парировал глава страны. – Но принимались систематические меры к сокрытию фактов чрезмерной загазованности, фальсифицировались факты. Ведь кто-то это делал. Зачем? Чтобы побольше добыть и на экспорт отправить? Зачем? Результат-то какой трагический. Теперь все сидим, головы опустили.

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