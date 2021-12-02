Мошенники из «службы безопасности» теперь предлагают заложить квартиру

Жертвы телефонных мошенников все чаще теряют не только деньги, но уже и квартиры. Фото: Shutterstock

О новом способе мошенничества на форуме AntiFraud Russia предупредил начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский.

- Мы буквально в последний месяц видим новый тренд, на который стоит обратить внимание. Сначала крали деньги с карт, потом стали брать кредит, и новая тема - это воздействие на гражданина таким образом, чтобы он вместе с кредитами еще закладывал и продавал недвижимость, - сообщил Велигодский.

Это может выглядеть, например, так. Вам звонят и от имени банка или полиции сообщают, что некие злодеи пытаются оформить на вас кредит. И чтобы им помешать, надо взять кредит самому и положить деньги на безопасный счет. Номер счета вам заботливо подскажут.

А если жертва окажется совсем уж доверчивой, ее просят поучаствовать в «следственных мероприятиях». Объяснят, что афера с кредитом - это лишь часть схемы мошенников, которых ловит уголовный розыск. Главная цель - завладеть вашей квартирой! - пугают несчастного «оперативники». И убеждают продать жилье, чтобы потом положить деньги на «защищенные счета».

Звучит не очень реалистично: кто ж на такое клюнет! Однако люди покупаются: в СМИ уже немало статей о том, как доверчивых россиян разводили именно по такой схеме.

- Если люди у нас раньше оставались после атаки с кредитами, то теперь они еще и остаются без квартир, - сказал Сергей Велигодский. Добавив, что «это самая непонятная история» и что с ней делать, неизвестно. Ведь жертва мошенников вроде как сама распоряжается своей недвижимостью, хотя и очевидно, что не совсем в здравом уме.

Как обезопасить себя и своих немолодых родственников? Главное, твердо запомните: нет таких ситуаций, когда надо все бросить и «срочно-пресрочно» спасать свои сбережения или брать кредиты. Вам звонят и убеждают снимать деньги или брать кредит? Немедленно кладите трубку. Выпейте водички, успокойтесь и сами позвоните в тот банк, проблемами с которым вас пугают.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

3,2 млрд рублей украли мошенники у россиян в III квартале 2021 года

Это на 18% больше, чем за аналогичный период 2020-го

41% денег украли, используя социальную инженерию (телефонное мошенничество, поддельные сайты госорганов и т. д.)

7,7% похищенного удалось вернуть