«Сбер» сообщил о риске остаться с кредитом и без квартиры из-за мошенников Фото: REUTERS

Сбер предупредил россиян о риске остаться без квартиры из-за нового вида мошенничества. Как сообщил начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский, речь идет о новом тренде в финансовом мошенничестве, когда человека не только заставляют взять кредит, но и вместе с этим заложить или продать свое жилье.

«Новый тренд зарождающийся, на который стоит обратить внимание … если люди у нас раньше оставались после атак с кредитами, то теперь они еще и остаются без квартиры», - приводит «Прайм» слова специалиста.

Велигодский отметил, что для него данный вид мошенничества является наиболее «непонятной историей». Как он уточнил, на сегодняшний день ему неизвестно, что делать с подобным типом киберпреступлений.

Напомним, ранее в Group-IB рассказали о мошенничестве через сайты-клоны известных СМИ. Эксперты напомнили, что необходимо обращать внимание на доменное имя сайта и не вводить свои данные на сторонних сайтах.