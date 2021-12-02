Сергей Лавров об «адских» санкциях со стороны США: «Все когда-нибудь бывает в первый раз»

«Комсомольская правда» выбрала самые важные высказывания нашего министра Фото: REUTERS

Глава внешнеполитического ведомства России по итогам совещания министров иностранных дел ОБСЕ дал пресс-конференцию. «Комсомольская правда» выбрала самые важные высказывания нашего министра.

О БЕЗОПАСНОСТИ В ЕВРОПЕ

- Военная безопасность в евроатлантическом регионе продолжает разрушаться. Сейчас осталось ровно одно соглашение между Россией и Соединенными Штатами — об ограничении стратегических наступательных вооружений. И договор о ракетах средней и меньшей дальности, и договор по открытому небу были по сути дела разорваны нашими американскими коллегами. Наверно, это у всех вызывает озабоченность, хотя мало кто решается указать на истинные причины такого положения дел. Лишь выражают сожаления.

Продолжается деятельность НАТО по эскалации ситуации прямо на наших границах. Альянс отказывается рассматривать наши предложения о снятии напряженности, о предотвращении опасных инцидентов. Вместо этого активно наращивается военный потенциал НАТО в Восточной Европе. Ежедневно мы слышим сотрясающие воздух угрозы в наш адрес.

О РАСШИРЕНИИ НАТО НА ВОСТОК

- По инициативе президента Путины мы будем разрабатывать гарантии недопущения дальнейшего продвижения НАТО на восток и размещения на наших западных границах вооружения, которое угрожало бы России. Будем настаивать на том, чтобы эти договоренности рассматривались всерьез, чтобы от них не отпихивались, как наши западные коллеги делали много раз — в том числе со своими обещаниями по не расширению НАТО на восток. Например, когда Германия объединялась, была достигнута договоренность о том, что военная инфраструктура на территории Восточной Германии размещаться не будет. Многое из того, что касалось политических обещаний, было Западом проигнорировано, поэтому мы хотим, чтобы новые договоренности имели юридически обязывающий характер.

О ДОНБАССЕ

- Соединенные Штаты выразили готовность помочь в исполнении Минских договоренностей, хоть и трактуют они их по-своему. Тем не менее мы считаем, можно использовать их возможности, тем более, что именно Вашингтон оказывает решающее влияние на киевский режим. При этом США уверяют, что не претендуют на разрыв Нормандского формата, но хотели бы использовать свои возможности. Пожалуйста, мы не против. Мы готовы к любым контактам.

ОБ «АДСКИХ» САНКЦИЯХ

- Вчера замгоссекретаря США Виктория Нуладн пригрозила нам новыми невиданными санкциями, сегодня сам госсекретарь Энтони Блинкен это подтвердил. Знаете, все бывает когда-то в первый раз. До этого тоже были санкции, которые раньше не применялись. Просто наши западные коллеги абсолютно утратили культуру диалога, дипломатических переговоров, способность искать баланс интересов. Чуть что не по их желанию, сразу вводятся санкции. И это не только в отношении России.

Если со стороны США последуют новые, как они говорят, адские санкции, конечно, мы отреагируем. Как именно — будет видно. Я сейчас не хочу гадать, на что решится Запад. Санкции — это тупиковый путь, в конце концов он обернется против самих инициаторов этих нелегитимных мер.

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