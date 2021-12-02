Лавров пообещал отреагировать на «адские санкции», о которых говорила Виктория Нуланд

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Если со стороны Вашингтона последуют адские санкции, то Москва даст ответ. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя сделанное ранее заявление заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд.

«Насчет того, что сказала Виктория Нуланд, и это повторили многие делегации... Наши западные коллеги просто утратили культуру диалога, дипломатических переговоров, искать баланс интересов. Чуть что не по их - сразу вводятся санкции. Если последуют новые "адские санкции" - мы отреагируем», - заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

По словам Лаврова, какая именно окажется реакция, будет видно позже. Однако такой введение санкции министр назвал тупиковым путем, «который обернется против инициаторов этих мер».

Напомним, днем ранее, 1 декабря, Нуланд заявила, что Вашингтон может ввести в отношении Москвы «беспрецедентные санкции» в случае, если Россия предпримет какие-либо шаги, направленные на дестабилизацию ситуации на Украине.