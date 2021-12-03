Анекдоты: Если у вас куча денег, но нет времени, чтобы три раза в день нормально поесть, восемь часов поспать и час погулять, то вы живете хуже любого заключенного в тюрьме

- Может, встретимся?
- А может, не надо?
- Да, так даже лучше.
* * *
Купил самоклеящиеся обои.
Сижу.
Жду.
* * *
- Ваше хобби?
- Кулинария.
- Готовите?
- Жру.
* * *
Мой кот обычно не возражает, чтобы я спал в своей постели.
Но - на самом краешке…
* * *
- Скажите, коллега, а вы Пауло Коэльо читали?
- Нет...
- Лох!
- А вы?!
- Я первый спросил.
* * *
Подсобрал деньжат, хотел купить дачу под Мытищами.
Не хватило.
Пришлось взять виллу в Испании.
* * *
Если посмотреть фильм «Челюсти» в обратной перемотке, то получится очень доброе, трогательное кино про акулу, которая возвращает руки и ноги инвалидам.
* * *
- Батюшка, можно я не буду поститься?
- Не постись, твои посты все равно никто не читает.
* * *
Интересное наблюдение: у 9 из 10 пиратов одного глаза нет со стороны плеча, на котором сидит попугай.
* * *
Из похода в музей ничего интересного вынести не удалось. Оказалось, что все экспонаты там уже под сигнализацией.
* * *
Звоню подруге, спрашиваю, как прошли выходные.
После долгой паузы:
- Как - прошли?!
* * *
Из письма Деду Морозу:
«Дорогой Дедушка Мороз! Когда в прошлом году я просил братика, я имел в виду младшего, а не амнистию для старшего...»
* * *
- Слышал, без QR-кода сейчас нельзя купить бигмак!
- Да, такого удара по ожирению наши законодатели еще не наносили…
* * *
- Самолеты, вертолеты… А человек может летать самостоятельно без всего этого металла?
- Вверх - нет.
* * *
- Дорогой, тебе надо бы походить в фитнес, сбросить появившиеся излишки.
- У тебя, дорогая, тоже кое-где многовато.
- Я женщина. Мне простительно.
- А я мужчина. Мне пофиг.