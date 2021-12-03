Анекдоты: Если у вас куча денег, но нет времени, чтобы три раза в день нормально поесть, восемь часов поспать и час погулять, то вы живете хуже любого заключенного в тюрьме

- Может, встретимся?

- А может, не надо?

- Да, так даже лучше.

* * *

Купил самоклеящиеся обои.

Сижу.

Жду.

* * *

- Ваше хобби?

- Кулинария.

- Готовите?

- Жру.

* * *

Мой кот обычно не возражает, чтобы я спал в своей постели.

Но - на самом краешке…

* * *

- Скажите, коллега, а вы Пауло Коэльо читали?

- Нет...

- Лох!

- А вы?!

- Я первый спросил.

* * *

Подсобрал деньжат, хотел купить дачу под Мытищами.

Не хватило.

Пришлось взять виллу в Испании.

* * *

Если посмотреть фильм «Челюсти» в обратной перемотке, то получится очень доброе, трогательное кино про акулу, которая возвращает руки и ноги инвалидам.

* * *

- Батюшка, можно я не буду поститься?

- Не постись, твои посты все равно никто не читает.

* * *

Интересное наблюдение: у 9 из 10 пиратов одного глаза нет со стороны плеча, на котором сидит попугай.

* * *

Из похода в музей ничего интересного вынести не удалось. Оказалось, что все экспонаты там уже под сигнализацией.

* * *

Звоню подруге, спрашиваю, как прошли выходные.

После долгой паузы:

- Как - прошли?!

* * *

Из письма Деду Морозу:

«Дорогой Дедушка Мороз! Когда в прошлом году я просил братика, я имел в виду младшего, а не амнистию для старшего...»

* * *

- Слышал, без QR-кода сейчас нельзя купить бигмак!

- Да, такого удара по ожирению наши законодатели еще не наносили…

* * *

- Самолеты, вертолеты… А человек может летать самостоятельно без всего этого металла?

- Вверх - нет.

* * *

- Дорогой, тебе надо бы походить в фитнес, сбросить появившиеся излишки.

- У тебя, дорогая, тоже кое-где многовато.

- Я женщина. Мне простительно.

- А я мужчина. Мне пофиг.