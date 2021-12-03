Мошенники обманули военнослужащего почти на 8 млн рублей

Военнослужащий набрал кредитов на 8 миллионов рублей по указке мошенников и перевел им все деньги. Фото: Иван ПРОХОРОВ

В полицию обратился 28-летний Сергей К.*, военнослужащий одной из воинских частей в Подмосковье. Мужчина сообщил оперативникам, что стал жертвой мошенников. Несколько дней назад на телефон Сергея позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности Центрального банка.

Звонивший рассказал мужчине, что на его счетах замечена подозрительная активность и что мошенники пытаются оформить на Сергея крупный кредит. Для того, чтобы помешать преступникам оформить кредитные договоры, мужчине необходимо самостоятельно посетить несколько банков и оформить на себя кредит. По словам лже-безопасника эти действия должны исчерпать кредитный лимит и не позволить аферистам завладеть деньгами.

«Потерпевший военнослужащий 28-летний Сергей К.* поверил звонившим и направился в указанные мошенником банки оформлять кредиты. За два дня мужчина смог получить несколько займов на общую сумму в 7 848 564 рубля. Все полученные деньги Сергей переводил на якобы безопасные счета, которые были продиктованы мошенниками. По завершению всех транзакций, преступники сообщили Сергею, что теперь его деньги в безопасности и вскоре он сможет получить их обратно и обнулить кредиты. Однако, этого естественно не произошло. Обманутый мужчина обратился в полицию», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает неизвестных, которые обманули и обокрали военнослужащего почти на 8 млн рублей.

* - имена изменены.

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