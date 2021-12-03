Массовый угон авто случился ночью в Голицыно

В настоящее время оперативники расследуют серийный угон автомобилей и разыскивают банду преступников, похитивших за одну ночь 3 иномарки с соседних улиц в Голицыно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию обратились сразу трое жителей подмосковного Голицыно. Между собой пострадавшие не знакомы, но объединила их общая беда - в ночь с 30 ноября на 1 декабря неизвестные угнали их автомобили. Первым пропажу заметил 59-летний Николай В.* Мужчина работает в бюро управления режима и безопасности Московского машиностроительного завода «Авангард». Вечером он выглянул в окно и увидел, что ранее припаркованная им у дома новенькая иномарка Hyundai Santa Fe исчезла.

Спустя несколько часов соседка Николая, 35-летняя Мария К.*, работающая заместителем начальника отдела кадров в одном из управлений Министерства Обороны РФ и проживающая в соседнем от мужчины доме, также решила выглянуть в окно. Марию ждал неприятный сюрприз - неизвестные похитили ее машину. Примечательно, что девушка владела точно такой же новенькой иномаркой Hyundai Santa Fe 2021 года выпуска, что и у ее обворованного соседа Николая.

Третьим потерпевшим стал 52-летний водитель «Мострансавто» Иван С.* живущий всего в 7 километрах от места первых двух угонов. Пропажу своей Kia Sorento мужчина заметил только ранним утром, когда собирался на работу. Машина была припаркована у дома с прошлого вечера.

«В ночь с 30 ноября на 1 декабря в Голицыно произошла серия угонов авто. В полицию обратились сразу трое потерпевших, живущих недалеко друг от друга. Преступники за несколько часов смогли угнать 3 иномарки, причинив своими действиями общий ущерб на сумму в 8 735 000 рублей», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время оперативники расследуют серийный угон автомобилей и разыскивают банду преступников, похитивших за одну ночь 3 иномарки с соседних улиц в Голицыно.

* - имена изменены.

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