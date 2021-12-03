Раскрыт секрет здорового и крепкого сна: Он проще, чем кажется

Недосып - один из главных факторов серьезных заболеваний и преждевременного старения. Без крепкого сна не будет крепкого здоровья и молодости. Но что делать, если врачи рекомендуют ложиться спать строго раньше 23:00 - а рабочий график или собственные биоритмы не дают соблюдать такой режим? На самом деле, решение есть. Эксперты уверяют - даже если вы ложитесь спать гораздо позже, это не значит, что у вас не будет полноценного сна и восстановления сил. Наладить здоровый и крепкий сон гораздо проще, чем кажется: даже при ненормированном графике даже при хронической бессоннице. О том, как это сделать - читайте в материале kp.ru