Памфилова назвала семь главных отличий выборов в Госдуму 2021 от предыдущих

Элла Памфилова во время встречи в Кремле с президентом Владимиром Путиным. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Владимир Путин принял главу ЦИК Эллу Памфилову в Кремле. Обсуждали прошедшее голосование за новый состав парламента. Президенту рассказали, чем эти выборы отличались от прошлых.

1. Отказов кандидатам в три раза меньше. Если в 2016-м забраковали 1189 заявок, то в этом году только 372.

- Это в пух и прах разбивает все спекуляции, которые были по поводу того, что вроде бы там отказывали. Минимальный уровень отказов, - добавила Памфилова.

2. Семь иностранных агентов допустили до выборов – один шел в Думу, еще шестеро участвовали в региональных выборах.

- Я знаю ваше желание проанализировать практику применения этого закона (об иноагентах – Ред.), внести там определенные коррективы, чтобы он не нарушал права граждан, - заметил Путин.

3. На выборы пришло много самовыдвиженцев, почти 13%. Памфилова заявила, что это заметно больше, чем пять лет назад.

4. Собранные подписи проверяли «с помощью искусственного интеллекта». «Практически все партии сдали очень качественные документы», - похвалила политиков глава ЦИК.

5. Памфилова рассказала, что большинство избирателей оценило длинные выборы.

- Трехдневное голосование в нынешних условиях пандемии себя не только полностью оправдало, но и ещё более укрепило себя во мнении избирателей, - сообщила она.

- Но возросла нагрузка всё-таки на избирательные комиссии, - парировал президент.

Глава ЦИК с Путиным согласилась и добавила, что в этом году 14% людей голосовали на дому. «Если бы мы голосовали только один день, наши комиссии физически не смогли бы всех обойти», - еще один аргумент в пользу многодневного голосования от Памфиловой.

6. Открытую трансляцию голосования с камер в интернет не выводили, чтобы избежать фейков. Но любой желающий получал доступ к видео на специальном сайте. ЦИК создал 120 тысяч аккаунтов.

- По итогам мы проанализировали, некоторые критиковали и говорили, что, вот, недоступно, закрыто, – это неправда: аккаунтов было выдано гораздо больше, чем было востребовано. То есть все, кто хотели, имели такую возможность, - рассказала глава Центризбиркома.

7. Было использовано свыше тринадцати тысяч комплексов обработки избирательных бюллетеней – это КОИБы, которые называют в народе электронными урнами.

- Поскольку они пользуются большим доверием и спросом в регионах, это существенный шаг вперёд по усовершенствованию традиционных форм голосования, - заявила Памфилова.

В 2022 году в два раза увеличится количество избирательных урн с автоматическим подсчетом голосов.