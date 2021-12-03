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Политика3 декабря 2021 12:50

Памфилова опровергла заявления о лишенных пассивного избирательного права людях на выборах в Госдуму

Глава ЦИК заявила о высокой конкуренции на прошедших выборах
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Элла Памфилова

Элла Памфилова

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова назвала дезинформацией, что на прошедших выборах в Государственную думу было много лишенных пассивного избирательного права людей. Заявление было сделано на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

Памфилова заявила о высокой конкуренции на выборах. По ее словам, на прошедших выборах было в три раза меньше отказов в регистрации, чем в 2016 году — 372 против 1 189.

Ранее Элла Памфилова заявила, что те, кто пытается скрыть нарушения на выборах в России, не понимают, что избирательная система страны выстроена так, что выявляет любые недочеты. По словам Памфиловой, избирательная система РФ «одна из самых, если не самая прозрачная в мире». «Система настолько прозрачна, что все тайное становится явным», – отметила она.