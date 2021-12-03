Анна Попова рассказала, есть ли в России «Омикрон» и дадут ли QR-код неофициально переболевшим

Анна Попова Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЗА НОВЫМ ШТАММОМ СЛЕДИМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

- Анна Юрьевна, у нас уже 4-я волна идет? Она чем-то отличается от тех, что уже были?

- Прежде всего тем, что подъем заболевания коронавирусом совпал с подъемом традиционных сезонных инфекций – гриппом и ОРВИ. У нас вся страна в этот раз вошла в, так скажем, резонанс.

Период подъема – шесть недель, одномоментно везде, во всех регионах. В этот сезон пневмоний насчитывалось в пределах 40 тысяч случаев. Цифра - настораживающая, но есть очень важное уточнение: она учитывает вообще все случаи, в том числе осложнения после перенесенных разных вирусных инфекций – и гриппа, и коронавируса.

Есть еще одна особенность нынешних пневмоний: тяжелых случаев среди них значительно меньше. Это очень важно.

- Появились тревожные известия о новом, еще более реактивном, штамме коронавируса под названием «омикрон». В России он уже есть?

- С 25 ноября наши эксперты каждый день анализируют, как мы говорим, все «последовательности» коронавируса, загруженные в специальную базу данных — VGARus - как раз для поиска мутаций, характерных для штамма «омикрон». Всего было проанализировано больше 43 тысяч «последовательностей». Образцов, содержащих мутации, которые соответствуют типовому набору «омикрона», не выявлено.

Особое внимание было на образцы от тех, кто выезжал за рубеж. И в них наши эксперты также не выявили этих мутаций.

То есть, на сегодняшний день подтверждённых случаев обнаружения в России штамма «омикрон» нет.

КСТАТИ:

Когда материал готовился к печати, выяснилось, что у двоих россиян, прилетевших из ЮАР на частном самолете, тесты на ковид дали положительные результаты. Однако каким именно штаммом они инфицированы, пока не определено. Анализы изучают в двух научно-исследовательских лабораториях.

- А какие должны быть меры профилактики, чтобы этот штамм к нам не пришёл и мы спокойно встретили Новый год?

- Все те же - прежде всего, вакцинация, ревакцинация, сокращение контактов. Ну, и, конечно же, продолжаем носить маски. То есть - все, что снижает передачу вируса от одного человека к другому.

Что касается зарубежных поездок, то везде ситуация развивается по-разному и меры реагирования в каждой стране могут быть особенные, возможно, и неожиданные. Так что, чтобы не встретиться с «омикроном» и не оказаться в сложной ситуации, на Новый год лучше отказаться от поездок за рубеж и провести праздники дома.

- Невольно закрадывается мысль: маски с нами навсегда?

- Да, как и дистанция, и проветривание помещений, и дезинфекторы для рук, маски тоже остаются самым надежным средством профилактики. Мы все надеемся, что коронавирус не навсегда, но – ситуация покажет.

АНТИПРИВИВОЧНИКИ БЫЛИ ВСЕГДА

- Анна Юрьевна, мы сейчас стали свидетелями небывалой активности движения так называемых «антипрививочников».

- Люди, отрицающие прививки, были всегда. Периодически они, действительно, активизируются. Мы, к сожалению, пожинаем плоды их деятельности еще с начала 90-х.

- На днях у нас в редакции был звонок из детской поликлиники – вспышка полиомиелита...

- Вспышки, слава Богу, нет. Единичные случаи отмечаются, но и это уже говорит, что риски появились. А вот в 90-х, действительно, была, например, очень тревожная вспышка дифтерии. С тяжелым течением, с гибелью в том числе детей. И это было как раз на фоне отрицания прививок.

Сейчас нам удалось справиться с этой ситуацией. Так же, как и с полиомиелитом. Но это заболевание активно «ходит» в других странах – в Африке, в Азии. А миграционные потоки оттуда никто не отменял. И чтобы защитить и детей, и взрослых мы сегодня проводим «подчищающую» иммунизацию против полиомиелита. И что хочу сказать, к чести моих коллег, нам за эти два года, несмотря на все трудности пандемии, удалось не снизить охват прививками детей и взрослых против кори, дифтерии, столбняка, гриппа, коклюша. В нашем календаре – уже 12 прививок.

- А можно хотя бы примерно определить, какая часть населения отрицает прививки?

- Не так много, как может показаться. Где-то около 5% популяции детей не прививаются, потому что их родители отказываются.

- Нам кажется, их больше.

- Сегодня ситуация немножко поменялась. Сегодня параллельно с пандемией коронавируса присутствует «инфодемия». Она очень здорово влияет на восприятие реальности. Ну, если хотите мое личное мнение, а мы эту тему не раз обсуждали со специалистами-психологами и психиатрами, я согласна с их мнением, что активность антиваксеров – проявление их человеческого страха перед невидимой, непонятной угрозой. И меры реагирования на эту угрозу не всем понятны. Поэтому надо людям все разъяснять. По-другому не получается.

СУДЬБА ТАЙНО ПЕРЕБОЛЕВШИХ РЕШИТСЯ В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ

- Какие преференции есть сегодня у привитых в нашей стране? Например, известно, что им не нужно сидеть на карантине после контакта с заболевшими. А что есть еще или планируется в будущем?

- Мне кажется, главная преференция у привитых - это не попасть с тяжелой формой в стационар. Сохранить свою жизнь и сохранить свое здоровье и жизнь своих близких — разве не преференция? А все остальное - это текущие особенности.

- Вот человек переболел ковидом, у него появились антитела, но когда он болел, диагноз ему не был поставлен, ПЦР-тест оказался отрицательным, хотя симптомы были характерные. А врач лечил его от гриппа. Этому человеку QR-код не положен? Будут ли выдавать сертификаты непривитым, кто переболел без официальных подтверждений, но с антителами?

- Действительно, есть определенное число людей, кто «спрятался» от медицинской помощи или консультировался заочно, избегая официальной регистрации по целому ряду причин.

Как быть с ними сегодня - этот вопрос стоит перед здравоохранением многих стран. Однозначного решения нет пока нигде. Людей это волнует, поэтому вопросом надо плотно заниматься, что сейчас и делают специалисты и Минздрава, и наших научно-исследовательских институтов. Ищут решение, как определить, человек на самом деле в безопасности? Ведь нам не важно, что у него там на бумаге написано - главное, чтобы он был защищен от вируса. То есть, должен быть иммунитет. Оценка этого иммунитета - научное исследование, которое сейчас проводится. И я уверена, что в ближайшие дни будет завершено и мы получим ответ на ваш вопрос.

- А кто конкретно проводит финальный анализ эпидемиологической обстановки в России? Штаб, правительство, может, ваше ведомство? Или все вместе?

- Никогда не бывает, чтобы кто-то один что-то одно анализировал. Это, конечно, комплекс мер. Система здравоохранения оценивает ситуацию в лечении, оказании помощи, обеспечении койками. Система Роспотребнадзора оценивает всех обратившихся за помощью. По закону информация о каждом подозрении на инфекционную болезнь, не важно ковид это или не ковид, не позднее, чем через 12 часов поступает в территориальное подразделение Роспотребнадзора. Так формируется картина первичных случаев, затем - уточненных диагнозов. И только после этого мы формируем отчеты — ежемесячные, ежеквартальные и так далее. Эти материалы мы предоставляем в оперативный штаб, в Правительство. Анализом уже занимаются и научно-исследовательские институты и Роспотребнадзор, и министерство здравоохранения. Это не одно подразделение из нескольких человек. Это большая системная работа, обеспеченная научным потенциалом страны.

- Сколько дней длится самоизоляция? Две или три недели? Все врачи говорят по-разному. При назначении курса лечения от ковида человек подписывает, в том числе, согласие на трехнедельную изоляцию. Это законное требование городской администрации или самодеятельность районных властей?

- Есть определение инкубационного периода. Для всех инфекций он разный, но, как правило - это максимальный период от встречи с вирусом до проявления клинических признаков. В данном случае для новой коронавирусной инфекции инкубационный период определен Всемирной организацией здравоохранения и составляет 14 дней. И для людей, которые были в контакте, важно эти 14 дней находиться в изоляции и наблюдать - проявится вирус или нет.

Если человек уже заболел, то лечащий врач определяет, сколько времени ему нужно быть дома. И здесь уже работает не только принцип, чтобы он не заражал других, но и необходимость освободиться от вируса и полностью выздороветь. Вот поэтому может быть разница во времени самоизоляции.

Просто это разные ситуации, разные случаи. Одно дело – контактный случай. И вторая история – заболевание.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛА ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВРАЧ РОССИИ

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Все закончится лишь тогда, когда будет поставлен мощный непреодолимый щит против вируса - и медикаментозный, и поведенческий. То есть, когда мы будем соблюдать санитарные меры, когда привьемся и получим коллективный иммунитет, когда научимся наиболее эффективно лечить заболевших, в том числе специфическими антиковидными препаратами, которые еще нужно найти, испытать и произвести в достаточном количестве.

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