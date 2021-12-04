Можно ли прививаться от коронавируса, если обострился хронический насморк

Лечение гормональными препаратами не относится к абсолютным противопоказаниям к вакцинации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заболеваемость ковидом в нашей стране потихоньку идет на спад, но уровень смертности по-прежнему остается очень высоким. Каждые сутки погибает больше тысячи человек. Прививка - главный способ сохранить здоровье и вернуться к нормальной жизни, напоминают ученые и врачи. Продолжаем отвечать на вопросы читателей «КП» о вакцинации. Сегодня наш консультант - заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

- У меня болят уши и горло, лор по итогам обследования сказал, что это следствие воспаления носа (обострение вазомоторного ринита, острый фарингит). Прописал назальный гормональный спрей на 30 дней. Можно ли сейчас сделать прививку от коронавируса или обязательно дожидаться окончания курса лечения?

Спасибо. Екатерина

- Лечение гормональными препаратами не относится к абсолютным противопоказаниям к вакцинации, хотя кортикостероиды могут несколько снижать выработку антител.

В то же время любые острые воспалительные заболевания, в числе которых и острый фарингит, и обострения хронической патологии (например, вазомоторного ринита) являются временными противопоказаниями для вакцинации. Делать прививку можно после снятия симптомов обострения, в вашем случае - скорее всего, после завершения курса лечения.

- Подскажите, пожалуйста, возможна ли ревакцинация «Спутником Лайт» после гормонально-лучевого лечения рака простаты? В какие сроки после облучения? По окончании лечения есть побочные эффекты: одышка при ходьбе, слабость, аллергические высыпания в местах облучения.

Благодарю за скорейший ответ. Читатель

- Ревакцинация «Спутником Лайт» возможна после завершения курса лучевой терапии при условии, что у пациента нет признаков острых инфекционно-воспалительных процессов и обострения хронических заболеваний. Одышка, слабость и сыпь могут быть симптомами некоторых из них.

С учетом имеющихся жалоб вам нужно уточнить у лечащего врача: с каким заболеванием они связаны и возможно ли в данный момент проведение вакцинации. В большинстве таких случаев для решения вопроса необходимы результаты осмотра, лабораторных анализов и других методов диагностики.

- Я привился от коронавируса 8 марта 2021 г. (вторая доза). Были планы по ревакцинации, но в октябре внезапное головокружение привело к падению и перелому голеностопа. Гипс. Во время вынужденной инвалидности переболел ковидом в легкой форме (есть положительный, а затем отрицательный результат ПЦР-теста). Мне 64 года, диабет II типа, мерцательная аритмия, гипертоник. Нужно ли мне ревакцинироваться и когда?

Спасибо! С уважением, Валентин Георгиевич

- После перенесенной коронавирусной инфекции ревакцинация возможна не ранее чем через полгода от момента получения первого отрицательного результата ПЦР-теста. Время проведения первичной вакцинации в данном случае роли не играет.

От редакции: если привитый человек переболел, то 6-месячный срок для ревакцинации отсчитывается именно с момента выздоровления, а не с даты предыдущей прививки. В случае Валентина Георгиевича отсчитываем полгода с октября. Подходящим сроком для ревакцинации будет апрель 2022 года.

Уважаемые читатели! Если у вас есть вопросы о коронавирусной инфекции и вакцинации, присылайте их по электронной почте на адрес dobruhak@kp.ru c пометкой «Ковид-вопросы».

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