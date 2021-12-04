Китай "стер" Литву со своей карты мира

"Дружественная" внешняя политика Литвы привела к тому, что она в результате лишилась своего основного рынка сбыта для указанной продукции Фото: REUTERS

Если вы помните, некоторое время тому назад маленькая, но очень гордая Литва практически в одиночку выступила против Китая, недовольная политикой Пекина в отношении уйгурского населения. Она открыла в Вильнюсе представительство Тайваня, чем вызвала настоящий гнев КНР, поскольку вопрос Тайваня, наверное, самая больная тема для материкового социалистического Китая.

Ответ не заставил себя долго ждать и оказался по-настоящему зубодробительным. Пекин для начала отозвал посла, снизив уровень отношений до временных поверенных в делах. Но это было только началом. После этого Поднебесная перестала использовать Литву как пункт транзитного маршрута для экспорта китайских товаров в Европу и импорта европейской продукции в КНР. Литовские порты, и так задыхающиеся от острой финансовой недостаточности после того, как товары из России были переориентированы в российские же порты, построенные на Балтике, куда, кстати, стала переводить свой экспорт и Белоруссия, отказывая Литве в транзите, оказались на пороге разорения.

Но и это было еще, как выясняется, не концом литовских злоключений в отношениях с Китаем. Значительная часть литовского экспорта, в первую очередь, молочная продукция и рыбные консервы и пресервы, реализовывалась именно в Китае. И вдруг – в отношениях с Китаем, надо сказать, слово "вдруг" крайне редко появляется в положительном контексте – оказалось, что литовские экспортеры не могут оформить свои товары на китайской таможне. Постфактум литовцы выяснили, что китайские власти просто исключили Литовскую республику из своего таможенного реестра. Просто для Китая такого государства и поставщиков из него более не существует.

- Литва вычеркнута из таможенных систем, такой страны в таможенной системе Китая, похоже, что нет. Это создает дополнительные проблемы экспортерам, потому что они не могут выяснить, сколько осталось тех грузов, - подтвердил журналистам Видмантас Янулявичюс, Президент Литовской конфедерации промышленников.

"Дружественная" внешняя политика Литвы привела к тому, что она в результате лишилась своего основного рынка сбыта для указанной продукции. Кому продавать? Европе? Так и без Литвы все давно распределено. В Африку? Там не так много развитых и финансово состоятельных потребительских рынков. Остаются государства Азиатско-Тихоокеанского региона, из которых самым удобным по логистике был Китай, а что касается остальных, то все согласуется с пословицей "за морем телушка полушка, да рубль перевоз".

Литовские производители в полной растерянности. А МИД Литвы пытается решить вопрос через жалобы в Евросоюз.

- Министерство информировано о вероятных преградах для попадания литовской продукции в Китай, мы поддерживаем связи с литовскими предприятиями, собираем всю возможную информацию с китайской стороны о вводимых ограничениях, а также контактируем с Европейской комиссией на предмет реакции на уровне ЕС, - заявил МИД Литвы в своем комментарии по данному вопросу.

Похоже ЕС и Еврокомиссии придется выражать свою озабоченность данной проблемой, поскольку более ничем они помочь не смогут. Китай – один из самых важных партнеров Евросоюза, и портить с ним отношения ради какой-то маленькой Литвы, которая побежала "впереди паровоза" в угоду США, ни с кем в той же Европе не советуясь и не консультируясь, ни в одной европейской столице явно не будут.

Самое интересное, что даже США опасаются портить отношения с Пекином по вопросу Тайваня. Собственно, это делать самим и незачем, когда под рукой есть всегда такая гордая и смелая Литва, пусть, маленькая и тупая. Похожая на моську, грозно кидающуюся на чужие сапоги и с истерическим визгом улепетывающую после первого же пинка в зону безопасности под лавку.

А Китай, Китай лишний раз доказал, что он не прощает предательства и вероломств и ничего не забывает. И сейчас самое бы время напрячься еще в одной соседней с Россией стране, в которой государство "обуло" и "кинуло" китайских инвесторов на 3,5 млрд. долларов, отобрав у них "Мотор Сич" Кстати, опять же, в угоду американцам. Предпочитающих загребать жар чужими руками.

Ничему не учатся и думают, что им все с рук сойдет, потому что "Америка с ними".