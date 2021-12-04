Без шума, пыли и бензина. Как изменит нашу жизнь новая Транспортная стратегия России

Планируется развивать скоростные железные дороги, где привычными станут не нынешние 90 км/час, а в два раза больше — 160 км/час и выше Фото: Shutterstock

В ближайшее десятилетие водителей и пассажиров ждет много интересного - правительство утвердило Транспортную стратегию Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года.

«Стратегия предусматривает повышение транспортной доступности территорий, мобильности населения, развитие внутреннего туризма, увеличение объема и скорости транзита грузов», говорится в почти 300-страничном документе, размещенном на сайте Министерства транспорта.

Одно из важнейших направлений — повышение экологичности транспорта. В частности, речь идет о снижении выбросов парниковых газов. Главный их источник — автотранспорт, на него, по данным Национального кадастра антропогенных выбросов, приходится 61% излишков двуокиси углерода в отечественной атмосфере.

Что же делать? Самая интересная из предлагаемых мер - «масштабное стимулирование совместного использования транспортных средств». Это как — если камера заметит, что в машине есть еще кто-то помимо водителя, то будут какие-то поблажки, например, по выделенной полосе можно будет ехать? Пресс-служба Минтранса пояснила kp.ru, что речь идет, прежде всего, о том, чтобы «переломить тренд на падение доли общественного транспорта в пассажирообороте городов» — это одна из ключевых задач стратегии. То есть людей будут заинтересовывать, чтобы они ездили на автобусах, а не на собственных авто. Возможно, дикое повышение цен на автомобили — часть такой стратегии.

Среди других направлений развития автотранспорта — повышение доли электромобилей и электробусов. В ближайшее десятилетие ожидается бум строительства по стране заправочных станций для аккумуляторов.

Еще один краеугольный принцип стратегии — скорость. При нынешних скоростях нет смысла говорить о доступности транспорта. Что предлагается — развивать сеть автобанов с разрешенной скоростью 130 км/час (по факту это почти 150 км/час). Один из таких проектов - скоростная автотрасса от черноморских портов и Крымского полуострова через Краснодар, Волгоград, Саратов и Самару на Екатеринбург, Уфу и Челябинск. Время в пути от Уфы до Краснодара сократится в 2 раза - с 24 до 12 часов. Скоростную трассу организуют и на Дальнем Востоке: Хабаровск - Владивосток — Находка.

А вот в населенных пунктах — наоборот, ожидается снижение разрешенных скоростей в густонаселенных районах. При этом планируется устанавливать вдоль дорог шумозащитные экраны. Возможно, начнут активно штрафовать за превышение разрешенных показателей по уровню шума — стратегия предусматривает внедрения цифровых методов контроля уровня шума.

Отмечается и необходимость развития железнодорожного транспорта. Доля перевозок вагонами упала и надо наверстывать. Планируется развивать скоростные железные дороги, где привычными станут не нынешние 90 км/час, а в два раза больше — 160 км/час и выше. Плюс к этому авторы стратегии не бросили многострадальный проект развития высокоскоростных железнодорожных магистралей - «со скоростями, более или равными 300 - 350 километрам в час». В документе отмечается, что трасса Санкт-Петербург - Москва - Казань «объединит крупнейшие агломерации европейской части Российской Федерации в зоны 2-часовой доступности».