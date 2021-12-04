Минтранс заявил, что в транспортной стратегии РФ до 2035 года нет ограничений на личный транспорт

Использование личного транспорта не собираются ограничивать, заявили в Минтрансе Фото: Shutterstock

Транспортная стратегия России до 2035 года не включает в себя ограничений использования личного транспорта, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства транспорта России.

"Транспортная стратегия России до 2035 года не предполагает никаких ограничений использования личных авто, - подчеркнули в ведомстве. - Мероприятия стратегии направлены на увеличение мобильности и качества жизни граждан, последовательное развитие всех видов транспорта".

Как ранее писал сайт kp.ru, газета "Коммерсант" опубликовала материал, в котором говорится, что транспортная стратегия России до 2035 года, утвержденная правительством РФ на этой неделе, предполагает сокращение использования личного транспорта для снижения вредных выбросов в атмосферу.

Это аргументируется тем, что 82% вредных выбросов от автотранспорта приходятся на стирание дорожного покрытия и "составных частей автомобиля", то есть ужесточение экологических требований общую ситуацию с загрязнением атмосферы мало изменит.