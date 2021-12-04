«Красные линии» Байдена: о чем будет «долгий разговор» президентов России и США

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Не прошло и полугода со встречи Владимира Путина и Джо Байдена на берегу Женевского озера, как мировая общественность замерзла в ожидании нового саммита двух лидеров. Правда, до сих пор остается загадкой, пройдут ли новые переговоры в очном формате или на этот раз президенты ограничатся онлайн-форматом.

Госсекретарь США Энтони Блинкен слегка приподнял завесу тайны и сообщил в ходе конференции Reuters NEXT, что беседа пройдет очень скоро.

- Я ожидаю, что они поговорят в ближайшее время, - констатировал глава Госдепа, вновь оставив журналистов без конкретики. При этом он заверил, что Байден по-прежнему стоит на том, чтобы выстраивать с Москвой предсказуемые и стабильные отношения.

Российская сторона в лице помощника президента Юрия Ушакова сообщила, что на повестке у двух лидеров будет ситуация в Афганистане, на Ближнем Востоке, в частности, Иране, Сирии и Ливии, а также на Украине, вопрос расширения НАТО на восток и реализация женевских соглашений. По словам Ушакова, дата встречи Путина и Байдена уже предварительно утверждена. Онлайн-переговоры состоятся после визита российского президента в Индию, который ожидается 6 декабря. По одной из версий, переговоры могут пройти уже 7 декабря.

Уже сейчас понятно, что беседа двух лидеров будет непростой. Отвечая на вопросы журналистов, Джо Байден заявил, что не уважает ничьи красные линии в контексте Украины.

- Я не принимаю ничьи красные линии, - ответил американский президент на вопрос о негативной реакции Кремля на расширение НАТО и размещение на территории Незалежной ударных комплексов и гиперзвукового оружия.

По словам Байдена, разговор с Владимиром Путиным о ситуации на Украине будет долгим, поскольку Белый дом собирает «воедино инициативы, наиболее всеобъемлющие и значимые, чтобы Путину было очень трудно пойти на то, что, как опасаются люди, он собирается сделать».

О каких именно инициативах идет речь, американский лидер не стал распространяться. Но судя по всему, Вашингтон продолжает политику запугивания Европы и мира российским вторжением на Украину.

- Мы знаем, что президент Путин делал в прошлом, - заявила на ежедневном брифинге официальный представитель Белого дома Джен Псаки. - Видим, что он может действовать в короткие сроки. И, если он решит вторгнуться, мы хотим быть подготовлены.

При этом пресс-секретарь так и не смогла сказать, чего конкретно хочет российский лидер или российский народ, в целом.