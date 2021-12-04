Байден заявил, что рассчитывает на долгий разговор с Путиным

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден заявил, что рассчитывает на "долгий разговор" с российским лидером Владимиром Путиным. Главы государств намерены обсудить "красные линии" в контексте ситуации на Украине.

Ранее Путин заявил, что "красными линиями" для Москвы станет размещение оружия на территории Украины и другие угрозы безопасности РФ. Байден, комментируя это, сказал, что США не приемлют ничьих "красных линий", пишет РИА Новости.

"Я не приму ничьих красных линий. Мы давно знаем о российских действиях и я ожидаю, что у нас будет долгий разговор", - сказал Байден, которого цитирует пул президента.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин и американский лидер Джозеф Байден проведут разговор в режиме видеоконференции, рассказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Диалог может состояться уже 7 декабря 2021 года.