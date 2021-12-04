Решение Федеральной антимонопольной службы в отношении Booking.com развязало руки российским отельерам

Арбитражный суд Москвы подтвердил законность претензий Федеральной антимонопольной службы (ФАС) к крупнейшему агрегатору по бронированию отелей Booking.com. Фото: Shutterstock

Арбитражный суд Москвы подтвердил законность претензий Федеральной антимонопольной службы (ФАС) к крупнейшему агрегатору по бронированию отелей Booking.com. Этот интернет-портал, будучи монополистом, диктовал ценовую политику отелям, с которыми работал — предлагать клиентам те же цены, что и сам Booking.com, это называется держать паритет цен.

Долгое время отели это терпели, потому что Booking.com поставлял им основной поток клиентов, но потом взбунтовались.

- Первой иск к Booking.com подала крупнейший туроператор Франции компания Accor и выиграла, а в этом году против Booking.com выступила и наша «Опора России», - рассказала kp.ru вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Татьяна Гостенина.

За злоупотребление монопольным положением ФАС наложила на Booking.com штрафные санкции. Их размер зависит от годовой выручки компании. Booking.com вынуждена была раскрыть данные о своих доходах, ранее эта информация не оглашалось. По данным Арбитражного суда Москвы6 заработок сервиса по бронированию отелей и других средств размещения (квартир и коттеджей в посуточной аренде) составил за 2018 г. в России 11,3 млрд руб, а штраф — 1,3 млн.

Вот как Booking.com строил свои отношения с партнерами.

- Отели, заключая договор с сервисом, не имели права предлагать клиентам цены ниже, чем дает Booking.com, - пояснила Гостенина.

По факту взаимодействие с туриста с агрегатором происходило так. Человек находил через сервис подходящий отель, смотрел фото, отзывы. Потом звонил в этот отель или писал туда электронное письмо. После небольшого торга, как правило, удавалось забронировать номер дешевле, чем у агрегатора.

За такое самовольство Booking.com по действующему с отелем договору мог наложить на него штраф. Опасаясь этого, работники отелей нередко отказывали в скидке незнакомым туристам, звонящим в обход монополиста. Booking.com и сам организовывал проверку благонадежности своих партнеров — его сотрудники звонили в отели под видом обычных туристов.

ФАС не только оштрафовала Booking.com за навязывание отелям финансовой политики, но и признала ее незаконной.

- Теперь отели получили законное право вести самостоятельную политику — назначать цена как ниже, так и выше тех, что предлагается за их номера на портале Booking.com, - подытожила Гостенина. - Это особенно актуально в России сейчас, в преддверии новогодних праздников, когда туристы, не имея возможности выехать на отдых за рубеж, ищут подходящие объекты в России. И обращаются в отели не только через Booking.com или других агрегаторов, но и напрямую. Единственная проблема, что отели в такой ситуации начнут взвинчивать цены до недоступных для многих россиян высот.