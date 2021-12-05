Кот-бодибилдер из Австрии стал звездой соцсетей

Фотография кота с рельефной мускулатурой буквально за несколько дней собрала почти 5 тысяч комментариев

Внимание пользователей соцсетей привлекла фотография кота породы сфинкс с накачанными мышцами.

По заявлению автора поста, живущего в Австрии, у животного редкое заболевание – миостатиновая гипертрофия мышц.

Фотография в Reddit необычного кота с рельефной мускулатурой буквально за несколько дней собрала почти 5 тысяч комментариев – большинство пользователей шутят по поводу фитнеса, а также дают животному прозвища, отражающие его внешний вид: «Котонеггер», «Гигакот», «Котбуль» и другие.

– Я думаю, он мурчит как двигатель.

– Наверняка, он мяукает с австрийским акцентом.

– Этот кот может тебя убить, если ты его не вовремя покормишь.

Однако есть и те, кто высказывает обеспокоенность состоянием животного.

– Он действительно страдает? Или с ним будет все в порядке?

Один из пользователей пояснил, что данное заболевание приводит лишь к увеличению объема мышц, но практически не вредит самочувствию животного. Единственное, от чего кот может страдать – это недостатка тепла, поскольку интенсивно растущие мышцы снижают толщину подкожной жировой клетчатки, а сфинксы и без этого достаточно чувствительны к холоду. Остальные вопросы с состоянием животного легко можно решить с помощью индивидуальной диеты.

Кстати, миостатиновая гипертрофия мышц встречается и у людей, правда, очень редко. При этом заболевании, вызванном генным нарушением, большинство питательных веществ, получаемых организмом, расходуются на наращивание скелетной мускулатуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ученые в панике: самый большой на Земле организм медленно умирает

Одновременно этот организм - лес Пандо - является еще и самым тяжелым на нашей планете (подробности)