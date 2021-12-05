Названа соперница Макрона на выборах президента Франции

Пекресс пообещала в случае победы на президентских выборах добиться достойных условий труда Фото: REUTERS

После подведения итогов второго тура праймериз во французской партии «Республиканцы» стало известно, кто составит конкуренцию нынешнему главе Пятой республики Эммануэлю Макрону на президентских выборах 2022 года: кандидатом на высший пост в стране выбрана председатель регионального совета Иль-де-Франс Валери Пекресс.

На внутрипартийных выборах Пекресс победила Эрика Сьотти, набрав более 60% голосов республиканцев, сообщает Guardian.

После оглашения итогов праймериз, она выразила радость по поводу того, что «правые республиканцы вернулись».

– Мы вернем Францию в число первых мировых наций и реорганизуем Европу. Франция станет непобедимой, ее будут уважать во всем мире, – заявила политик.

Кроме того, Пекресс пообещала в случае победы на президентских выборах добиться достойных условий труда, решить вопрос с долгами, а также «выиграть социальную, экономическую и экологическую битвы».

Валери Пекресс возглавляет регион Иль-де-Франс, куда входит и Париж, с декабря 2015 года. Ранее она занимала должности министра бюджета и министра высшего образования в кабмине Франсуа Фийона.

Известно, что 54-летняя Пекресс владеет, кроме французского, английским, русским и японским языками.

Выборы президента Франции намечены на апрель 2022 года. Действующий президент страны Эммануэль Макрон пока официально не объявил о своем участии в президентской гонке, но все уверены, что скоро он сделает это.