«Ошибка американских летчиков при смене эшелона могла привести к большой трагедии»: авиаэксперт разобрал инцидент с рейсом Тель-Авив – Москва

Чтобы избежать столкновения, пилотам «Аэрофлотам» пришлось снизить высоту полета на 500 метров Фото: Иван ВИСЛОВ

Опасное сближение американского самолета-разведчика с пассажирский лайнером Airbus, следующим по маршруту Тель-Авив – Москва, могло привести к трагическим последствиям. Таким мнением с kp.ru поделился летчик, специалист по безопасности полетов Александр Романов.

- В истории авиации такие случаи происходят, хоть и нечасто. И они могут привести к большим трагедиям. Российским пилотам известно, что военные самолеты НАТО очень свободно себя чувствуют в нейтральных пространствах. Они практически бесконтрольно летают, и иногда не учитывают правила эшелонирования (рассредоточения самолетов в воздушном пространстве – прим. «КП»). У меня был аналогичный случай в практике, когда я отчетливо увидел, что прямо на меня летит американский военный самолет, и мне пришлось ночью сменить эшелон, чтобы уклониться от столкновения. То, что наш экипаж в этот раз так же сумел отвернуть от курса, - несомненно грамотное решение, которое спасло много человеческих жизней.

- Американские военные летчики специально создают такие опасные ситуации или это ошибка пилотирования?

- Я не думаю, что они хотели кого-то пугать и тем более совершать таран. Очевидно, что в этом случае произошла бы катастрофа двух бортов. Просто они ведут себя очень самонадеянно в воздухе, и их не очень-то волнует, что происходит вокруг них. Полагаю, что это их ошибка.

- Нам, обывателям, кажется, что небо очень большое, и столкновение двух самолетов – практически невозможно. Так ли это на самом деле?

- Это не так. Небо, на самом деле, маленькое. И в авиации надо очень жестко держать свою траекторию. Отклонение от нее чревато большими неприятностями. В советские времена была авиакатастрофа, в которой погибла футбольная команда «Пахтакор», - два самолета начали одновременно обходить грозу – и встретились. Так что вероятность такого столкновения в воздухе совсем не теоретическая, и американские летчики реально подвергали угрозе жизни большого числа людей.

Сближение американского самолета-разведчика с гражданским рейсом произошло в небе над Черным морем 3 декабря. Как сообщается, по вертикали минимальное расстояние между бортами составляло 20 метров. Чтобы избежать столкновения, пилотам «Аэрофлотам» пришлось снизить высоту полета на 500 метров. На борту рейса Тель-Авив – Москва в этот момент находилось 142 пассажира.