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5 декабря 2021 7:50

«Ошибка американских летчиков при смене эшелона могла привести к большой трагедии»: авиаэксперт разобрал инцидент с рейсом Тель-Авив – Москва

Авиаэксперт назвал самонадеянным поведение военных самолетов НАТО вблизи границ России
Виктор МАТРОСОВ
Виктор МАТРОСОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Чтобы избежать столкновения, пилотам «Аэрофлотам» пришлось снизить высоту полета на 500 метров

Чтобы избежать столкновения, пилотам «Аэрофлотам» пришлось снизить высоту полета на 500 метров

Фото: Иван ВИСЛОВ

Опасное сближение американского самолета-разведчика с пассажирский лайнером Airbus, следующим по маршруту Тель-Авив – Москва, могло привести к трагическим последствиям. Таким мнением с kp.ru поделился летчик, специалист по безопасности полетов Александр Романов.

- В истории авиации такие случаи происходят, хоть и нечасто. И они могут привести к большим трагедиям. Российским пилотам известно, что военные самолеты НАТО очень свободно себя чувствуют в нейтральных пространствах. Они практически бесконтрольно летают, и иногда не учитывают правила эшелонирования (рассредоточения самолетов в воздушном пространстве – прим. «КП»). У меня был аналогичный случай в практике, когда я отчетливо увидел, что прямо на меня летит американский военный самолет, и мне пришлось ночью сменить эшелон, чтобы уклониться от столкновения. То, что наш экипаж в этот раз так же сумел отвернуть от курса, - несомненно грамотное решение, которое спасло много человеческих жизней.

- Американские военные летчики специально создают такие опасные ситуации или это ошибка пилотирования?

- Я не думаю, что они хотели кого-то пугать и тем более совершать таран. Очевидно, что в этом случае произошла бы катастрофа двух бортов. Просто они ведут себя очень самонадеянно в воздухе, и их не очень-то волнует, что происходит вокруг них. Полагаю, что это их ошибка.

- Нам, обывателям, кажется, что небо очень большое, и столкновение двух самолетов – практически невозможно. Так ли это на самом деле?

- Это не так. Небо, на самом деле, маленькое. И в авиации надо очень жестко держать свою траекторию. Отклонение от нее чревато большими неприятностями. В советские времена была авиакатастрофа, в которой погибла футбольная команда «Пахтакор», - два самолета начали одновременно обходить грозу – и встретились. Так что вероятность такого столкновения в воздухе совсем не теоретическая, и американские летчики реально подвергали угрозе жизни большого числа людей.

Сближение американского самолета-разведчика с гражданским рейсом произошло в небе над Черным морем 3 декабря. Как сообщается, по вертикали минимальное расстояние между бортами составляло 20 метров. Чтобы избежать столкновения, пилотам «Аэрофлотам» пришлось снизить высоту полета на 500 метров. На борту рейса Тель-Авив – Москва в этот момент находилось 142 пассажира.

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