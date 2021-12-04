Пассажирский рейс из Тель-Авива в Москву изменил курс из-за сближения с военным самолетом США

Airbus пришлось изменить курс, чтобы избежать опасного сближения Фото: REUTERS

Американский разведывательный самолет опасно сблизился с пассажирским Airbus, который следовал по маршруту Тель-Авив – Москва, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

Инцидент произошел над Черным морем в субботу, 4 декабря 2021 года. Чтобы избежать столкновения экипаж гражданского судно по сигналу авиадиспетчера изменил курс.

"Экипаж сообщил о срабатывании сигнализации об опасном сближении. Между самолетами по вертикали было менее 20 метров, - уточнил источник. - Диспетчеры дали команду гражданскому самолету снизиться на 500 метров и занять более безопасный эшелон".

По его словам, военный самолет США на запросы диспетчерской службы не отвечал.

Как ранее писал сайт kp.ru, Министерство обороны РФ сообщило, что самолет-разведчик Е-8С Соединенных Штатов Америки в течение пяти часов летал над Черным морем у границы России. Минимальное приближение к границе России составило 35 километров.