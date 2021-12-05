Добро и устойчивое развитие: столица приняла международный форум #МЫВМЕСТЕ

Фото: Ольга Лобачева

Волонтёры из 40 стран мира встретились в Москве на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. В этом году форум посвящен социальному партнёрству в целях устойчивого развития.

Мероприятие проходит уже в седьмой раз, в рамках деловой программы #МЫВМЕСТЕ-2021 с лекциями и мастер-классами выступили более 150 спикеров. Деловая программа форума включила в себя семь отделений: «Экология», «Социальная поддержка», «Образование», «Культура», «Здоровье, «Медиа», «Спорт».

Фото: Ольга Лобачева

«Россия по праву стала одним из таких мировых центров масштабного развития волонтерства и добровольчества, у нас только в рамках акции #МЫВМЕСТЕ – а ей всего полтора года – уже более чем 6,5 миллионов человек получили важную, значимую помощь", - сказал Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента РФ, посетивший форум.

Участники обсудили друг с другом свой опыт и рассказали о реализованных проектах. На площадках корпоративные программы представили многие крупные компании.

«Форум #МЫВМЕСТЕ, наверное, самый важный, большой и серьезный в стране. И мы надеемся, что команда волонтёров «Норникеля» станет значимой частью этого форума, потому что нам есть, что рассказать», – отметил Игорь Сухотин, директор департамента социальной политики «Норникеля».

Фото: Ольга Лобачева

«Наши сотрудники работают вахтовым методом, но, тем не менее, это не мешает им заниматься корпоративным волонтёрством», – рассказала Жанна Медведева, руководитель проектов корпоративных программ «Быстринского ГОК». – «Нам очень важно понимать, что есть такие же люди, немножко, можно сказать, сумасшедшие, которые хотят что-то поменять к лучшему, неравнодушные, которые пишут и реализуют проекты».

Представители власти в ходе дискуссий обсудили роль крупных компаний в формировании волонтерской повестки. Председатель комитета Госдумы по молодёжной политике Артем Метелев с удовольствием посетил стенды корпоративных волонтерских программ, представленные на площадках.

«Компании являются стимулом – они вовлекают не только своих сотрудников, но и местные фонды, местное население», – подчеркнул он. – «На такие компании, как «Норникель», потом смотрят компании поменьше, средний, малый бизнес, и понимают, что это тренд, что этим важно заниматься, что есть культура социально-экологической повестки и без неё сегодня просто никуда».

Также для участников форума были доступны образовательные лекции, практикумы и волонтерские активности. А одним из основных событий форума стала церемония вручения международной премии #Мывместе, разделенная на несколько дней. Лучшие волонтерские проекты, выбранные из 25,4 тысяч заявок, получат гранты на развитие, продвижение в интернете и возможность участвовать в Петербургском экономическом форуме

«Самая главная задача всех наших проектов – это создать новые условия, качественно изменить жизнь населения, чтобы люди хотели жить в регионах, чтобы они не уезжали», – поделилась Ольга Филиппова, представляющая компанию «Газпромтрансгаз» из Ухты.

Участники форума показали – мир действительно меняется к лучшему, а это значит, что их труд действительно важен.