«Думал «автохлам», а оказалось — инвестиция»: как продать подержанную машину дороже новой

Автоэксперт объяснил, как не стать жертвой мошенников при продаже автомобиля Фото: Shutterstock

Такой ситуации на авторынке давно не было. Машин не хватает. Новых приходится ждать месяцами. Цены взлетели. Дилеры объясняют это пандемией и глобальной нехваткой микрочипов. Только покупателям с их прежними зарплатами от этого не легче. Вот и смотрят на подержанные аналоги. На этом рынке, как выяснилось, не меньший ажиотаж…

ДВА ГОДА ПРОСТОЯЛА ВО ДВОРЕ

Честно признаюсь. Я типичная «автоблондинка». Машиной пользуюсь утилитарно. Вот руль, вот коробка передач (автоматическая, конечно), вот педали, радио, подстаканник и USB-зарядка для телефона. Что там творится под капотом, я не знаю. Один раз я заглох, потому что не заметил, как кончился бензин. Второй раз залил моторное масло в отсек для антифриза и ездил так неделю…

На днях я продавал свой первый автомобиль – маленький джип Сузуки. Ему 13 лет. Он два года простоял во дворе дома. Сначала мы думали, что будем им пользоваться. Но время шло, сдох аккумулятор, кончилась страховка, сменился сезон. Как-то раз я собрал всю волю в кулак, потратил выходные, прошел техобслуживание, оформил страховку, подзарядил аккумулятор и даже поменял колеса…

Прошло два месяца – а машина так и не пригодилась. Деньги были потрачены зря. Было принято решение – продавать! Но для этого надо было снова потратить все выходные, отполировать, сделать химчистку, найти на разборке недостающую запаску, сделать красивые фото со всех ракурсов, а потом еще и неделю/две отвечать на звонки и встречаться с потенциальными покупателями. Сила воли на этом закончилась – и задачу по продаже машины я оставил на «как-нибудь потом».

ПОКУПАТЕЛЬ НАШЕЛ МЕНЯ САМ

- Вы машину не продаете случайно? Я тут мимо часто хожу, вижу давно стоит. Я бы купил тысяч за 500, люблю эти японские танчики, - позвонил мне потенциальный покупатель, представился Димой.

Как выяснилось, найти телефон официального владельца машины сейчас проще простого. В телеграме есть специальные боты. Вводишь госномер – в ответ получаешь мобильный. Удобно, если тебя перекрыли во дворе, а водитель забыл оставить под стеклом свой телефон.

- Ну мы вроде не планировали, но обсудим с женой, - как выяснилось, очень правильно ответил я, не согласившись сразу.

В душе я танцевал. В далеком 2008 году я покупал новую машину за 530 тысяч. А пару лет назад ее оценивали в 350 тысяч. Выходит, машина простояла во дворе два года и… подорожала более чем на треть! Получилась инвестиция. Но когда я залез на агрегаторы подержанных авто, глаза округлились еще больше. На рынке мой «танчик» оценивался еще дороже – от 600 тысяч до миллиона!

Неделю мы торговались в вотсапе. Наши «хотелки» раздулись до 800. Дима готов был дать 680. Жена отказывалась давать скидку.

- Я тебя знаю, сейчас возьмешь и согласишься на его цену. Скажешь, что человек хороший, пусть ездит. Я тут на всем экономлю, а ты 100 тысяч вот так легко сбрасываешь! – противилась супруга.

Но потом мы посчитали, во сколько нам обойдется предпродажная подготовка. Мы потратим деньги (тысяч 30 – 50) и время (несколько дней) – без гарантии, что получится окупить эти затраты. Сошлись в итоге на 700 тысячах.

ОСМОТР МАШИНЫ И СДЕЛКА

Дима оказался перекупщиком. Вместе с ним на встречу приехали два кавказца с набором датчиков. И они явно работали вместе. «Сейчас начнут разводить», - сразу напрягся я.

- О, глушитель совсем проржавел… - охал один из них, заглядывая под днище.

- О, а вот тут явно вас кто-то зеркалом задел – видите вмятину, - указал другой зоркий глаз.

- И полный привод не отключается, - заметил первый, оказавшись на водительском кресле.

Я уже радовался, что машина хотя бы завелась, и ждал, когда же начнется торг. Уступать ни рубля не собирался. Когда покупатель выходит на продавца, а не наоборот, диктует правила все-таки второй. В крайнем случае у меня был железный аргумент – «Не хотите, не берите. Еще год постоит – дороже станет».

К удивлению, мой аргумент даже не пригодился. Несмотря на все огрехи, покупатели без разговоров выложили 700 тысяч. То ли были готовы к тому, что машина не в идеальном состоянии, то ли я действительно сильно продешевил. Мы заполнили договор, обменялись деньгами/документами и разъехались.

ВМЕСТО РЕЗЮМЕ

Таргетинг делает свое дело. Пока я изучал цены и читал про то, как правильно продать подержанную машину, поисковики стали забрасывать меня контекстной рекламой. На полях любого сайта я теперь вижу рекламу машин. И в какой-то момент увидел свою. «Вот он родной, Джиммик». Свежий, помытый, отполированный, с новыми дисками за… 990 тысяч рублей. Тесть не удержался от едкого комментария. Но меня успокоил знакомый перекупщик.

- Все зависит от модели, но рынок хорошо почистили в последний год. Раньше хапали все подряд. А сейчас народ, видимо, немного офигел от цен. И они пошли на спад, - рассказал он.

К примеру, такая же машина, как у меня, но на три года младше, еще месяц назад продавалась за миллион 150 тысяч. Я даже использовал это объявление в качестве аргумента для торга. Оно висит до сих пор. И цена каждую неделю опускается все ниже. Теперь за машину просят миллион 15 тысяч. С начальной цены скинули 135 тысяч. Неужели рынок покупателя возвращается?

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Как правильно выставить цену

Самый простой способ – посмотреть, сколько просят за аналогичные машины на популярных сайтах объявлений. На них же есть калькуляторы. Вводишь марку, модель, год выпуска, пробег и некоторые другие пункты – на выходе получаешь примерный результат, исходя из базы данных этого сайта. А дальше сам решаешь, выставить выше или ниже рынка. Есть и другие способы.

- По описанию и фото сложно сделать оценку. Сейчас почти все дилеры продают подержанные машины. Можно туда приехать, посмотреть глазами, потрогать руками, даже поторговаться с менеджером, чтобы понять, какую скидку он может дать. У дилеров обычно цена на 10 – 15% выше рынка. Поэтому можно скинуть 10% и торговаться с конкретным покупателем, - советует автоэксперт kp.ru Андрей Гречаник.

- Звонишь в официальный трейд-ин, уточняешь цену, за сколько они готовы купить твою машину, прибавляешь минимум 100 тысяч и выставляешь на сайт, - советует зайти с другой стороны знакомый перекупщик.

По словам экспертов, многое зависит от того, насколько старая машина, насколько популярная модель и насколько вы готовы самостоятельно заниматься продажей.

- Чтобы провести предпродажную подготовку нужно потратить уйму времени. Найти запчасти или сервис, который за это возьмется. А это нужно сделать. Обычно все покупатели хотят машину в состоянии «Сел и поехал». А когда они видят, что она не в идеальном состоянии, сразу же думают: «А вдруг есть и другие проблемы?» И это повод для торга, - объясняет Андрей Гречаник.

- Продавать перекупщикам удобнее в том плане, что они знают, на что идут. Быстро проверяют машину. Если все подходит, сразу берут. А вот когда ты ее продаешь тому, кто на ней собирается ездить, начинается мозговыносительство. Скажут: «А давайте съездим проверим» и все остальное, - рассказал знакомый перекупщик.

В общем, вывод такой. Если есть время, желание и знакомые в автосервисе – машину выгоднее отремонтировать и поставить на продажу самому. Если нет – лучше поторговаться и отдать перекупщикам. По крайней мере, для себя я сделал именно такой вывод.

СОВЕТЫ «КП»

Как не нарваться на мошенников

С недавнего времени продавать и покупать подержанные стало проще простого. Приехали, договорились, подписали несколько бумажек, отдали деньги и разъехались по своим делам. В ГИБДД потом едет только покупатель. Вот что нужно сделать, чтобы не потерять деньги и машину:

- Обязательно идите на сделку с кем-нибудь. Конечно, лихие времена давно прошли. Но осторожность никогда не повредит. Пока один проверяет правильность заполнения договора, второй может следить за машиной.

- Встречу с покупателем назначайте на дневное время. Идеальное место – двор вашего дома.

- Скачайте и распечатайте договор и акт-приема передачи автомобиля. Шаблоны есть на всех платформах по продаже подержанных машин: auto.ru, drom.ru или avito.ru. Во втором документе должно быть написано, что покупатель претензий к машине не имеет. И там нужно обязательно указать дату и время.

- Деньги лучше получать безналичным путем, чтобы не нарваться на фальшивку. Самый распространенный вариант – идете вместе с покупателем до банкомата и кладете всю сумму на вашу карту. Только после этого подписываете договор и акт.

- Не забудьте через 10 дней проверить, снял ли новый владелец ваш автомобиль с учета. До этого времени юридически автомобилем владеете вы. Поэтому штрафы будут приходить на ваше имя. Если машина еще числится за вами, напомните покупателю о его обязанности зарегистрировать автомобиль на себя. В противном случае пишете заявление на снятие с учета по причине продажи.

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