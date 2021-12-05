Путин исполнит три детских желания. И вот какие

Президент принял участие в акции «Елка желания». Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

В последний день волонтерского форума «Мы вместе» Владимир Путин по видеосвязи выступил перед участниками. Президент поблагодарил добровольцев за работу, напомнив, что они помогали бороться и с лесными пожарами в Сибири, и с последствиями наводнения на юге.

Российский глава отдельно отметил врача-педиатра Павла Бережанского. Тот получил награду: волонтер года.

- Павел создал целую службу консультирования и поддержки родителей, - похвалил Путин.

- Если каждый из нас сделает счастливым хотя бы одного, все будут счастливы, - ответил врач.

В конце своего выступления президент принял участие в акции «Елка желания». Это когда на праздничное дерево вешаются шарики с детскими желаниями. Каждый может взять одно или несколько, чтобы выполнить его.

Елка стояла на форуме, один из ведущих мероприятия – мальчик по имени Егор – решил сначала сам за Путина выбрать желание.

- Можно я буду выбирать? – быстро спросил президент, не дожидаясь, пока Егор что-нибудь возьмет.

- А вам видно? – уточнил мальчик.

- Мне хорошо все видно, - парировал глава страны. Волонтеры в зале в ответ засмеялись.

- Пойдем по принципу светофора. Справа желтый шарик, выше, выше, нет правее, - начал объяснять Путин.

Первым оказалось желание 14-летнего Марка Кобленева из Подмосковья. Подросток попросил о гитаре.

- Прямо по центру, - продолжил указывать президент.

Второе желание было от 5-летнего Асора Аюшева из Бурятии. Мальчик мечтает побывать в роли пожарного.

Третье – от Татьяны Троценко из Ставрополья. 13-летняя девушка пожелала попасть на балет Лебединое озеро в Мариинском театре.

- Считай, что ты уже в дороге, - пообещал Тане глава страны.