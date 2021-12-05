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Политика5 декабря 2021 14:47

Путин обещал поддержать любые инициативы в пользу волонтеров

Глубокое понимание проблем выводит добровольческие идеи на новый уровень, отметил глава государства
Абдулла ШАКИРОВ
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Путин обещал поддержать любые инициативы в пользу волонтеров. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Путин обещал поддержать любые инициативы в пользу волонтеров. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Президент России Владимир Путин пообещал поддержать любые инициативы, касающиеся волонтеров, например, закон об их обязательном страховании.

«Я, безусловно, поддержу все ваши начинания. В том числе это касается и страхования добровольцев», – заявил глава государства на церемонии награждения победителей международной премии «Мы вместе-2021».

Как отметил российский лидер, глубокое понимание проблем и болевых точек выводит инициативы волонтеров на новый уровень, в том числе уровень принятия системных государственных решений.

Напомним, председатель комитета Государственной думы по молодежной политике Артем Метелев сообщил, что законопроект об обязательном медицинском страховании волонтеров внесут в нижнюю палату парламента в осеннюю сессию.

Как писал сайт kp.ru, ранее Путин поддержал участие добровольцев и социальных активистов в выборах.