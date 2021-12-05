Прощальные слова Марка Рудинштейна: Каким на самом деле был отец "Кинотавра"

Продюсер Марк Рудинштейн. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В последние годы Марк Рудинштейн почти не давал интервью. Как он сам признавался, "наговорился", хотелось помолчать. Пять лет назад, когда отец-основатель "Кинотавра" пришел на Радио "Комсомольская правда" в честь своего 70-летнего юбилея, это оказалось неожиданными даже для него самого.

- Это уже называется не столько юбилей, сколько прощание, - грустно подметил Марк Григорьевич. - Я, честно говоря, даже не ожидал, что я приду к вам сегодня. Я завязал с интервью - может быть, вот это будет последнее. Я перехожу в созерцательный период жизни, когда хочется больше слушать музыку и читать. То, что не дочитал и не дослушал в детстве. Тридцать лет я вынужден был общаться с тем, с кем надо. А теперь общаюсь с теми, с кем хочу...

Последние 16 лет продюсер не имел отношения к фестивалю в Сочи, но среди всех его регалий на первом месте, безусловно, стоит строка "создатель "Кинотавра". Для Рудинштейна кино было тем искусством, которое может сделать жизнь лучше. В эпоху, когда индустрия пребывала в глубоком кризисе, он призывал власти расширять кинотеатры, а зрителей - ходить в кино и целоваться на последнем ряду. Оказалось, такая простая формула счастья работает даже в самые тяжелые годы...

Сегодня Марка Рудинштейна не стало: он умер в больнице от осложнений сердечного приступа и инсульта на 76-м году жизни. Сайт kp.ru вспоминает самые яркие цитаты артиста.

О СЧАСТЛИВЫХ ВРЕМЕНАХ И ДЕТЯХ "КИНОТАВРА"

- Не надо думать, что в мое время на "Кинотавре" царили веселье и безумство, а сегодня все стало строже и серьезнее. Просто тогда были 90-е годы. Сочинская гостиница "Жемчужина", кто не знает, стоит к морю, как корабль, готовый пуститься в плавание. Люди на две недели садились на этот корабль счастья и забывали обо всем. Счастье было не только в том, что кормили и поили, а еще в том, что тогда кино-то нигде невозможно было посмотреть, кроме «Кинотавра». И гости ходили в кино, а вечером садились на берегу моря, разговаривали и выпивали - но это не мешало процессу…

Не надо это воспринимать как публичный дом! Мы вывели из гостиницы всех проституток, вывели из нее казино, договорились с главным бандитом, все привели в божеский вид. На "Кинотавре" люди влюблялись, женились. Я, кстати, считаю предметом собственной гордости, что через девять месяцев после завершения «Кинотавра» многие наши актрисы рожали детей. В стране подрастают девять мальчиков и девочек, зачатых в Сочи, - в частности, у Вероники Долиной и Ларисы Гузеевой.

ОБ "УБИЙСТВЕ" ДЕПАРДЬЕ

- Я вам расскажу, как Жерар Депардье побывал на "Кинотавре". Он сошел с трапа самолета с бокалом вина собственного производства и в гостиницу приехал, не выпуская его из рук. И везде потом ходил с бокалом. Пошел на море, зашел в воду - в одежде и с бокалом. Дал блестящую пресс-конференцию - и все время пил. И когда больше нечего было делать, с бокалом ушел в свой номер. Дверь при этом не закрыл, и горничная увидела через нее, что Депардье лежит в крови... Ну и началось – "Убили Депардье"! Можете представить, что я пережил, пока бежал на 14-й этаж? Но его не убили. Он упал с голой задницей в туалете и ударился головой о выступ...

До «Кинотавра» про существование Сочи на Западе вообще никто не знал. И вот через год после истории с Депардье я прилетаю в Канны, общаюсь с тамошними функционерами. Представляюсь, говорю, что я - руководитель фестиваля в Сочи. «А, знаем, знаем, - отвечают они. - Это тот самый город, где Депардье упал с унитаза!».

О ПРОЩАНИИ С ФЕСТИВАЛЕМ

- «Кинотавр» создавал человек не тусовочный. Если вы внимательно отследите мое участие в светской жизни за 20 лет, то поймете, что за это время я появлялся только на «Кинотавре». Я терпеть не могу тусовку, не умею носить бабочек, смокингов. На открытии почти каждого «Кинотавра» я стоял в рваной майке в стороне и смотрел, как туда-сюда ходят звезды. И очень редко поднимался на сцену. А на четвертом-пятом году жизни фестиваля вовсе перестал туда стремиться. Потому что понял, что узнал слишком много того, чего никогда не хотел знать. Что другая сторона медали ужасна.

...Пройдет 50 лет, будут меняться руководители, и нас забудут… Кто помнит первого администратора Каннского фестиваля? Тех, кто его придумал? Никто не помнит. И так же забудут и меня.

О СВОИХ СКАНДАЛЬНЫХ МЕМУАРАХ, РАЗОБЛАЧАЮЩИХ БОГЕМУ

- В 2006 году, после того как не состоялся первый Санкт-Петербургский кинофестиваль, я сел писать этот роман. Дело в том, что все деньги, вырученные от продажи «Кинотавра», я вложил в этот проект. Но из-за подковерных интриг некоторых деятелей нашего кино фестивалю в Петербурге в последний момент не дали зеленого света. И тогда я тяжело заболел. Я и сейчас болен, у меня тяжелая форма диабета. Но раньше я мог держать удар. А после той неудачи сказал себе: «Марк, ты стареешь». И тут же решил взяться за ручку. Конечно, мною двигала озлобленность, а это не самое хорошее чувство для написания книги. Но что сделано, то сделано.

...У Феликса Кривина есть короткая басня. Блоха провела зиму в голове великого человека. Прилетела обратно и на вопрос: «Ну как?» - ответила: «Голова как голова». Мораль басни проста: не разрешайте блохам рассуждать о великих головах. Это про меня. Но блохи рассказывают правду о жизни. Так что это не грязь, а правда.

ОБ ОБЕЩАНИИ СЕМЬЕ ЯНКОВСКОГО

- Воспоминания об Олеге у меня, к сожалению, не самые приятные. Скажу так - впечатления от Янковского-актера и Янковского-человека у меня диаметрально противоположные. Он гениальный артист, но вне экрана Олег был совсем другим. Он был типичным человеком из старой актерской гвардии, которые со времен распада СССР считали, что им все вокруг должны.

До сих пор не уверен, правильно ли я сделал, что обо всем этом написал. Мне больно от того, что публикация отрывков из книги заставила страдать двух женщин, к которым я отношусь с большим уважением, - Людмилу Янковскую (вдова Олега Ивановича. - Авт.) и Оксану Фандеру (жена сына Олега Янковского Филиппа. - Авт.). Я хочу через «Комсомолку» перед ними извиниться. Понятно, что сейчас эти слова уже бессмысленны. Единственное, что я могу сделать, - это пообещать никогда не печатать эту книгу.

О СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ КИНО

- Я вот сейчас посмотрел новый «Экипаж» и для меня это - просто какое-то мракобесие. Это рассчитано на людей, которые не видели не только фильма Митты, но и вообще классических наших картин. Зрителя ведь сначала надо влюбить в героев, и только потом бросить их в ужасную катастрофу. Лишь тогда зритель будет волноваться, спасут их или нет. У Митты именно так все и было. Даже крошечные истории пассажиров самолета были придуманы так, что слезы порой душили. А в новом "Экипаже" никого не жалко и никто не интересен.

Но есть фильмы, которые меня вдохновляют. Безусловно, «Оттепель» Валерия Тодоровского, который для меня уже - классик. Безусловно, "Про любовь" Анны Меликян, "Страна ОЗ" Василия Сигарева.