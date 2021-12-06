Как сейчас выглядит дочь Леонида Ярмольника от последней любовницы Высоцкого Фото: СОЦСЕТИ

Леонид Ярмольник - редкий гость светских тусовок. График актера расписан на месяцы вперед. Он пользуется зрительской любовью и вниманием. Потому недавнее появление артиста на публике произвело фурор. Он вышел в свет с женой Оксаной Афанасьевой и показал красавицу-дочь Александру.

Леонид Ярмольник невероятно гордится творческими успехам единственной дочери Александры. Она окончила знаменитую Строгановку, стала художником по стеклу. На днях прошла персональная выставка 38-летней наследницы актера.

По этому случаю Ярмольник разместил серию фотографий. На одной из них он предстал с женой Оксаной Афанасьевой. На другом снимке показал дочь. Вся троица одета в черное, а у супруги актера на голове красуется еще и меховая шапка. "С Ксенией на открытии персональной выставки моей Сашки. Виртуозная работа со стеклом!" - подписал публикацию Леонид Исаакович.

Ярмольник разместил серию фотографий. На одной из них он предстал с женой Оксаной Афанасьевой Фото: СОЦСЕТИ

Поклонники восхитились красотой 61-летней жены и дочери артиста. Супруга Ярмольника сегодня ведет достаточно закрытый образ жизни. А ведь именно она стала последней любовницей Владимира Высоцкого.

Леонид Ярмольник невероятно гордится творческими успехам единственной дочери Александры Фото: СОЦСЕТИ

О ее бурной молодости российскому зрителю напомнил кинофильм "Высоцкий. Спасибо, что живой". Лента рассказывает о последней любви барда к студентке, роль которой исполнила Оксана Акиньшина. "Мы были наивными и полагали, что раз церковь отделена от советского государства, то нас могут запросто обвенчать и без штампиков в паспорте… Володя нашел одного батюшку, который подпал под его обаяние и согласился нас обвенчать. Но не сложилось…" - вспоминала Афанасьева в одном из редких интервью.

Оксана была с Высоцким в ту роковую ночь, когда Владимира Семеновича не стало. Она сразу после похорон ушла из его квартиры. Даже свои документы не взяла.

Афанасьева окончила факультет прикладного искусства Московского текстильного института. С 1985 года работает с известными режиссерами и сценографами. В 2001 году запустила линию авторских мягких игрушек. В браке с Ярмольником без малого 40 лет.